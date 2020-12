CFR Cluj a primit rezultatele testelor COVID-19 efectuate înainte de meciul cu Young Boys + Un jucător a revenit la antrenamente

17:00

Bogdan Burcea a tras concluziile după prima etapă a Campionatului European din Danemarca și a dezvăluit care este obiectivul pentru următoarea fază Antrenorul de la Craiova a debutat pe banca României la întrecerea continentală, iar după trei meciuri, el își păstrează optimismul cu care a și pornit spre Danemarca. „Cred că am fost singurul care am spus că am încredere în această echipă și că se impune calm. ...