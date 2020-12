O navă cu 12 sirieni la bord, abandonată în Portul Constanța. Marinarii sunt neplătiți de un an, iar proviziile de hrană sunt pe sfârșite

Potrivit Sindicatul Liber al Navigatorilor, nava Ali Bey, sub pavilion Panama, este abandonată cu 12 navigatori sirieni la bord în Portul Constanţa, informează portalul local Constanța 100%. Nava nu are combustibil, mâncarea este pe sfârşite, iar salariile sunt restante de peste un an. Un marinar are de primit salarii din ultimii doi ani. Federaţia Internaţională […]

