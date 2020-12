CNA, decizie istorică! Amendă uriașă pentru o televiziune – totul are legătură cu pseudo-serialul prezentat de fosta secretară a lui Liviu Dragnea

13:10

Robert, fiul lui Brigitte Pastramă, a trecut print-o sperietură de proporții. Tânărul a fost atacat de un taximetrist, care a încercat să îl jefuiască. Deși a reușit să scape teafăr din incident, băiatul s-a speriat […]