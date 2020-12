Iubita lui Florin Ristei, viață plină de controverse. Ce a făcut Naomi Hedman înainte de a veni la X Factor

14:30

Începând din 1 ianuarie, turiștii, oamenii de afaceri și cei care vin să studieze în Marea Britanie, vor fi nevoiți să se adapteze noii realități a Brexitului. Exact de începutul anului, britanicii vor fi consideraţi […] The post Marea Britanie impune, de la 1 ianuarie, noi restricții cetățenilor UE. Cât de afectați vor fi românii appeared first on Cancan.ro.