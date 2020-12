EFEMERIDE ASTRONOMICE - 9 decembrie

02:30

Ministrul Tineretului şi Sporturilor din Turcia, precum şi Ministrul de Externe al Turciei au reacţionat marţi seara în reţelele de socializare după remarcile rasiste ale arbitrului român Sebastian Colţescu în timpul meciului dintre PSG şi Istanbul Başakşehir, din Liga Campionilor la fotbal.Ministrul Tineretului şi Sporturilor, Mehmet Muharrem Kasapoglu, l-a criticat pe Colţescu pentru remarcile rasiste, potrivit agenţiei Anadolu."Rasismul este o crimă împotriva umanităţii. Suntem alături de Başakşehir #Respect #NoToRacism", a transmis Kasapoglu pe Twitter. Irkçilik insanlik suçudur! Temsilcimiz Başakşehir’in yanindayiz. #Respect #NoToRacism ?????? https://t.co/QO8alEFqIc— ?????? #NoToRacism | Dr. Mehmet Kasapoglu (@kasapoglu) December 8, 2020 Ministrul de Externe al Turciei a salutat şi el, pe Twitter, să susţine ''atitudinea onorabilă'' a echipei Başakşehir, care a părăsit terenul după incidentul rasist. "Nu rasismului!", a adăugat Mevlut Cavusoglu.Cele trei cluburi mari din Turcia, Galatasaray, Fenerbahce şi Beşiktaş, alături de Istanbul Başakşehir, au transmis pe Twitter că sunt împotriva rasismului şi că îl susţin pe camerunezul Webo, antrenorul secund al campioanei Turciei, victima abuzului rasist.Una dintre vedetele echipei Paris Saint-Germain, atacantul francez Kylian Mbappe, martor la incident, a scris pe Twitter după suspendarea partidei de la Paris: "Spune nu rasismului. M. Webo suntem cu tine". Fundaşul francez Presnel Kimpembe, care a fost şi el pe teren, a postat un tweet cu mesajul "No to racism". Kylian Mbappé shows his support after a match official allegedly used a racial slur against Istanbul Basaksehir assistant coach Pierre Webo. pic.twitter.com/wqRuJrFzrK— ESPN FC (@ESPNFC) December 8, 2020 Anadolu relatează că UEFA luptă pentru eliminarea elementelor rasiste din jocul de fotbal.În ultimii ani, UEFA a realizat un clip video pentru a atrage atenţia asupra problemei rasismului, iar numeroase vedete ale fotbalului, precum Cristiano Ronaldo, Lionel Messi sau Zlatan Ibrahimovic, s-au alăturat campaniei "No to Racism".Meciul dintre Paris Saint-Germain şi Istanbul Başakşehir a fost întrerupt în min. 16, la scorul de 0-0, din cauza unor remarci rasiste din partea celui de-al patrulea oficial, românul Sebastian Colţescu, relatează AFP.Staff-ul campioanei Turciei şi jucătorii acesteia, urmaţi de cei ai echipei PSG au luat decizia de a părăsi terenul după eliminarea antrenorului secund al formaţiei din Istanbul, fostul atacant camerunez Pierre Achille Webo, acuzând afirmaţii rasiste din partea arbitrului de rezervă.Colţescu i-a cerut în min. 16 lui Haţegan să intervină pentru a-l calma pe Webo, care a fost prea vehement la o decizie a arbitrului de centru, potrivit AFP. Colţescu l-a identificat pe antrenorul secund al echipei turce cu termenul de ''tipul negru'', iar Haţegan i-a arătat cartonaşul roşu fostului atacant camerunez.Webo a protestat, iar atacantul franco-senegalez Demba Ba (rezervă) a coborât din tribună şi l-a acuzat de rasism pe Colţescu, reproşându-i că s-a referit la culoarea pielii lui Webo, întrebându-l dacă ar fi făcut la fel şi dacă era cazul unei persoane albe, relatează AFP.Şi jucători de la PSG, printre care Neymar, Mbabbe şi Marquinhos, au venit pentru a cere explicaţii la marginea terenului. După mai multe minute de discuţii cele două echipe au părăsit terenul.Ulterior, preşedintele campioanei Turciei a afirmat că echipa sa nu va relua jocul dacă al patrulea oficial (Colţescu) nu va fi îndepărtat.''Al patrulea arbitru a spus 'negru'' în faţa lumii întregi! Dacă al patrulea arbitru va fi scos de pe teren, atunci vom relua jocul. Dacă el va rămâne pe teren, atunci Başakşehir nu va relua meciul'', a declarat Goksel Gumusdag pentru TRT Spor.Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a reacţionat şi el vehement pe Twitter după acest incident: ''Condamn ferm remarcile rasiste la adresa lui Pierre Webo, membru al staff-ului tehnic al lui Başakşehir, şi sunt convins că UEFA va lua măsurile care se impun''.Ovidiu Haţegan era arbitrul de centru al meciului dintre Paris Saint-Germain şi Istanbul Başakşehir, programat pe Parc des Princes, în Grupa H. Arbitri asistenţi au fost desemnaţi Octavian Şovre şi Sebastian Gheorghe, iar al patrulea oficial a fost Sebastian Colţescu. Arbitru video era italianul Marco Di Bello, iar conaţionalul său Maurizio Mariani era arbitru asistent video.Până acum Haţegan a arbitrat meciurile Dinamo Kiev - Juventus 0-2 (20 octombrie), Atletico Madrid - RB Salzburg 3-2 (27 octombrie), Atalanta - Liverpool 0-5 (3 noiembrie), Manchester United - Istanbul Başakşehir 4-1 (24 noiembrie) şi Şahtior Doneţk - Real Madrid 1-0 (1 decembrie), el fiind primul arbitru român care a condus meciuri în toate cele şase etape ale grupelor într-un sezon de Champions League.Uniunea Europeană de Fotbal a confirmat, marţi seara, că meciul dintre Paris Saint-Germain şi Istanbul Başakşehir, din Grupa H a Ligii Campionilor, suspendat în min. 16, la scorul de 0-0, din cauza remarcilor rasiste ale arbitrului de rezervă român Sebastian Colţescu, va fi reluat miercuri, cu alţi arbitri.''În urma unui incident la meciul din UEFA Champions League din această seară dintre Paris Saint-Germain FC şi Istanbul Başakşehir FK, UEFA a decis în mod excepţional - în urma discuţiilor cu ambele cluburi - ca minutele rămase să se joace mâine (miercuri, n. red.), cu o nouă echipă de oficiali. 