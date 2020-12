Ceremonia premiilor Oscar 2021 va fi produsă de Steven Soderbergh, regizorul filmului ''Contagion''

10:20

Preşedinta Federaţiei Române de Canotaj (FRC), Elisabeta Lipă, a declarat, pentru AGERPRES, că 2020 a fost un an cu mari provocări, în contextul pandemiei de COVID-19, dar rezultatele "excelente" ale sportivilor l-au transformat într-un an bun."Nu pot să aproximez în procente câte competiţii am avut în acest an, 10 la sută poate, am avut doar un campionat european. Atât, nu am avut mondiale, nu am avut cupe mondiale, nu am avut nimic din programul nostru. Aş putea spune că 2020 a adus şi aspecte pozitive, pentru că stând acasă două luni sportivii trebuiau să se gospodărească singuri, să-şi gătească poate singuri, şi au apreciat altfel ceea ce li se oferă şi ceea ce facem noi pentru ei. Ăsta poate a fost un lucru bun. În rest, 2020 nu a adus nimic bun, ba din contră, ne-a dat înapoi. Dacă ar fi să caracterizez anul ăsta, eu, una, în toată viaţa mea de până acum nu am întâlnit un asemenea an. Un an foarte greu, care ne-a pus în faţă mari provocări. Dar faptul că am făcut faţă acestor provocări şi suntem şi sănătoşi, eu zic că una peste alta, a fost un an bun", a declarat Elisabeta Lipă.Referitor la rezultatele canotorilor din acest an, Lipă a spus că au fost excelente, apreciind eforturile sportivilor în ceea ce priveşte măsurile impuse de pandemia de coronavirus. Ea a precizat că sportivii, plecaţi într-un cantonament de pregătire de patru luni în Italia, au înţeles situaţia şi au decis să rămână în Peninsulă şi pe perioada sărbătorilor de iarnă."Rezultatele sportivilor au fost foarte bune, excelente aş putea spune. Canotorii noştri au avut un comportament extraordinar, şi când s-au dus acasă, şi cum s-au protejat, şi cum au înţeles aceste măsuri. Şi acum, au plecat într-un cantonament în Italia pentru patru luni şi au înţeles extraordinar de bine situaţia că de Crăciun şi de Anul nou nu au cum să vină acasă din cauza situaţiei pandemice în care ne aflăm. Unul nu a comentat, unul nu a zis nimic. Sunt de apreciat, de respectat, de felicitat, numai cuvinte de laudă am la adresa lor", a mai spus oficialul FRC. Foto: (c) SIMION MECHNO / AGERPRES FOTOPentru 2021, obiectivele canotorilor români sunt calificarea la Jocurilor Olimpice a celor două echipaje de 8+1, masculin şi feminin, şi obţinerea a două medalii, "cât mai strălucitoare", la competiţia supremă care va avea loc la Tokyo."În 2021 obiectivele federaţiei sunt în primul rând calificarea celor două echipaje de 8+1, apoi avem două medalii la Jocurile Olimpice, dacă se poate dintre cele mai strălucitoare, avem trei locuri 4-6. Şi ce îi doresc eu, ca aceste locuri 4-6 să fie transformate măcar într-o medalie. Eu ştiu că Dumnezeu ne iubeşte şi ne va iubi şi la aceste Jocuri Olimpice. Dar când ştiu cât de greu se obţin aceste medalii, îmi doresc în primul rând ca sportivii să fie sănătoşi, cei care sunt în lupte pentru medalii. Pentru că atunci vor veni şi medaliile. Dar cum sănătatea nu ai cum să o baţi în cuie cu un an înainte, ăsta este sportul de performanţă, neprevăzut, suntem rezervaţi", a adăugat Elisabeta Lipă.Ea a afirmat că încearcă să nu supună sportivii unei presiuni a rezultatelor, ei fiind cei care ar trebui să-şi dorească cel mai mult obţinerea medaliilor: "Contează enorm pentru sportivi să nu aibă presiunea asta a medaliilor. Da, toţi ne dorim medalii, dar dacă ei, care sunt eroii principali, nu îşi doresc atât de mult sau îşi doresc mai puţin decât federaţia, doar pentru că avem nişte obiective, atunci cine? Nu, ei pentru ei în primul rând îşi doresc asta. Şi iată că au înţeles asta, noi ca federaţie facem tot ce ne stă în putinţă ca lor să nu le lipsească nimic, iar ei să cucerească medaliile pe care şi le doresc. Şi medaliile vin şi în funcţie de munca depusă, de prestaţiile la antrenamente, de puterea fiecăruia de a trece mai departe când îţi este greu. Şi iată că sportivii noştri au înţeles situaţia asta".Canotorii români au încheiat Campionatele Europene de seniori de la Poznan (Polonia), desfăşurate în perioada 9-11 octombrie, cu şase medalii, dintre care patru de aur, una de argint şi una de bronz. România a ocupat locul al treilea în clasamentul pe naţiuni, devansată de Olanda, opt medalii de aur, una de argint, două de bronz, şi Italia, 4-5-2.La Campionatele Europene Under-23 de la Duisburg, Germania (5-6 septembrie), România a obţinut a câştigat zece medalii, dintre care cinci de aur, trei de argint şi două de bronz. Cu acest bilanţ, România a ocupat primul loc pe naţiuni în probele olimpice.La Campionatele Europene de juniori de la Belgrad, Serbia (26-27 septembrie), delegaţia României a cucerit şapte medalii, dintre care cinci de aur şi două de argint. România, care a avut zece echipaje în finale, a ocupat primul loc în clasamentul final pe naţiuni.România are şapte echipaje calificate la JO de anul viitor de la Tokyo: patru rame masculin, dublu vâsle feminin - categorie uşoară, patru rame feminin, dublu vâsle masculin, dublu vâsle feminin, dublu rame feminin, dublu rame masculin.AGERPRES (A-autor: Adrian Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Irina Giurgiu)