Doliu în PSD! Deputatul Sebastian Radu a murit după ce s-a infectat cu noul coronavirus

23:20

Un șofer a derapat pe carosabilul acoperit de zăpadă. A intrat în șanț apoi s-a izbit de un cap de pod. Pasagerul de pe bancheta din spate a autoturismului a rămas captiv între fiarele contorsionate.