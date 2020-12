Marea Britanie: Autorităţile de reglementare sfătuiesc persoanele cu antecente semnificative de reacţii alergice să nu facă vaccinul Pfizer

14:10

Organizatorii de festivaluri încep să anunţe, după pauza impusă de pandemia de COVID-19, datele de desfăşurare pentru ediţiile din 2021.Cei care şi-au achiziţionat abonamente sau bilete în 2020 şi au ales să le păstreze le pot folosi în 2021 sau, aşa cum este cazul UNTOLD şi Neversea, la una dintre următoarele trei ediţii.* Fanii unuia dintre cele mai mari festivaluri de muzică din România, UNTOLD, sunt aşteptaţi la Cluj-Napoca, pentru cea de-a şasea ediţie a evenimentului, în perioada 5 - 8 august."În 2021, al şaselea capitol din povestea UNTOLD se va scrie în perioada 5 - 8 august, la Cluj-Napoca. Ediţia de anul viitor vine cu o nouă poveste magică UNTOLD care se va desfăşura, timp de patru zile şi patru nopţi, alături de cei mai mari artişti din întreaga lume, dar şi alături de cel mai minunat public pe care un festival şi-l poate dori. Un sentiment de nerăbdare îi încearcă atât pe fanii festivalului, cât şi pe artiştii care abia aşteaptă reîntâlnirea cu publicul din România", au anunţat organizatorii.Directorul de comunicare al UNTOLD, Edy Chereji, este optimist în privinţa realizării evenimentului şi apreciază că apariţia unui vaccin antiCOVID, precum şi dezvoltarea unor teste rapide vor permite desfăşurarea în condiţii normale a ediţiei din 2021.Organizatorul festivalului a precizat că, pentru 2021, marea majoritate a artiştilor anunţaţi pentru 2020 nu au renunţat la concertele de la Cluj-Napoca, dar vor fi aduse şi nume noi care nu au mai fost până acum în România."Până să apară lockdown-ul şi pandemia noi apucasem să anunţăm aproximativ jumătate din line-up-ul pregătit şi pentru UNTOLD, aşa că Doamne ajută ca lucrurile să meargă în direcţia aia bună pe care ne-o dorim cu toţii şi fiţi convinşi că vor mai fi mulţi artişti de anunţat, deci line-up-ul încă nu este închis. Nu aş putea să spun acum vreun nume nou, pentru că asta face parte din frumuseţea festivalului şi fanii aşteaptă să le comunicăm noi. Noi tot timpul pregătim nişte campanii frumoase prin care le comunicăm şi le creştem bucuria de a veni la festival şi aşteptarea de a veni la festival şi anunţul de noi artişti face cumva parte din bucuria pregătirii festivalului şi ăsta e motivul pentru care nu dezvăluim nimic decât în momentul în care anunţăm în primul rând fanii festivalului şi apoi mergem mai departe în comunicarea cu toată lumea. Pot să spun de pe acum că vor fi şi anul viitor, în 2021, vor fi nume care vor veni în premieră în România", a declarat Edy Chereji, pentru AGERPRES.El a precizat că peste 95% dintre posesorii de abonamente şi bilete pentru ediţia din 2020 şi-au transformat biletele şi abonamentele în varianta "Anytime Pass", care le asigură accesul la una dintre următoarele trei ediţii UNTOLD. Ceilalţi fani ai festivalului sunt aşteptaţi să se înregistreze pe site, pentru a primi informaţii despre momentul în care începe vânzarea tichetelor."Sunt 50.000 de abonamente vândute în 2020. În acest an încă nu am pus în vânzare pentru UNTOLD. Cei care vor să-şi cumpere un bilet intră pe untold.com, se înregistrează acolo şi vor fi anunţaţi de noi când vom pune în vânzare primele abonamente pentru UNTOLD. Deci, deocamdată, abonamente nu se vând pentru UNTOLD, se fac doar listele de înregistrare pentru ca oamenii să primească pe mail momentul în care vom da drumul la vânzări", a explicat Edy Chereji.* Ediţia a IV-a a celui mai mare festival muzical de pe plajă din România, Neversea, va avea loc între 8 şi 11 iulie la Constanţa, perioadă care a fost aleasă în urma votului acordat de fani pe site-ul neversea.com, informează organizatorii."În acest an, pentru prima dată, fanii din întreaga lume au avut ocazia să aleagă data ediţiei festivalului de anul viitor. Aceştia au putut vota pe neversea.com data la care îşi doresc să aibă loc festivalul în 2021. Şi au ales, aşa că organizatorii au început pregătirile pentru cea de-a patra ediţie Neversea. A patra ediţie a festivalului va avea loc în perioada 8 - 11 iulie 2021", au anunţat organizatorii.Edy Chereji, implicat şi în organizarea Neversea, a precizat că artiştii anunţaţi pentru 2020, în proporţie de 99% au informat că nu vor lipsi de la evenimentul care va avea loc în 2021 la malul mării."În cea mai mare parte discuţiile cu artiştii s-au focusat nu pe anularea show-urilor sau pe anularea show-ului, ci pe mutarea show-ului pentru 2021. Cumva asta a fost abordarea nu doar a noastră, ci la nivel internaţional. Toţi marii organizatori, toate show-urile mari din acest an nu au fost anulate, ci au fost reprogramate pentru 2021 şi atunci, da, în proporţie de 99% artiştii care au fost în acest an anunţaţi şi-au anunţat intenţia şi bucuria de a reveni oricând se va întâmpla festivalul. Sigur că, până anul viitor, mai pot să apară mici modificări care ţin şi de fluxul şi de activitatea pe care o au artiştii, dar, în mare parte, artiştii încă de atunci şi-au exprimat dorinţa de a veni la festival când va fi posibil", a declarat Chereji, pentru AGERPRES.Potrivit acestuia, cei care au cumpărat bilete sau abonamente pentru 2020 au avut posibilitatea să le transforme în "Anytime Pass", valabile la următoarele trei ediţii ale festivalului, 90% dintre fani mergând pe această variantă. La fel ca şi în cazul UNTOLD, cei care nu au încă tichete se pot înregistra pe neversea.com pentru a afla momentul în care vor fi puse în vânzare bilete şi abonamente pentru 2021.* Electric Castle, programat să se desfăşoare în 2020 în perioada 15 - 19 iulie, a fost reprogramat pentru perioada 14 - 18 iulie 2021, pe domeniul Banffy din Bonţida, au anunţat organizatorii, pe pagina oficială a festivalului.Ei au anunţat, de asemenea, şi primele trei nume care vor concerta la Bonţida - Twenty One Pilots, Gorrilaz şi Deftones.Biletele sunt disponibile pentru ediţia din 2021 a Electric Castle Festival la preţurile de 1.199 lei - Premium FlexiPass, 1.339 lei - Premium FlexiPass + Camping, 599 lei - General Access FlexiPass şi 739 lei General Access Pass + Camping, potrivit site-ului electricastle.ro. Toate biletele disponibile în prezent se numesc FlexiPass în Wintersale şi există posibilitatea de returnare a banilor în cazul în care festivalul va fi amânat.* Organizatorii Gărâna Jazz Fest, unul dintre puţinele festivaluri care s-au ţinut în 2020, în perioada 6 - 8 august, în Poiana Lupului, au programat ediţia aniversară de anul viitor, cea cu numărul 25, în cel de-al doilea weekend din luna iulie."La fel ca în fiecare an, ediţia 25, care va fi aniversară, se va ţine în al doilea week-end din luna iulie, 8 - 11 iulie, cu menţiunea că, dacă se va schimba ceva, cumva, vom face un update în luna ianuarie. În cazul în care vor exista restricţii pentru luna iulie, festivalul va fi mutat, la fel ca în 2020, în luna august", potrivit organizatorilor.Conform directorului festivalului, Marius Giura, au existat discuţii cu toţi artiştii pentru prezenţa la festivalul din 2021 şi există deja contractele semnate."Noi am discutat cu toţi artiştii, avem contractele făcute pentru 2021. Ar putea fi unele probleme cu artiştii care vin din America, unele restricţii. Din câte ştim, nu va putea zbura cu avionul niciun artist dacă nu va fi vaccinat. Poate sunt artişti care nu vor să se vaccineze şi automat nu vor putea veni cu avionul. Aşteptăm şi noi să vedem nişte clarificări. Sperăm să se clarifice multe lucruri în primele trei luni ale anului 2021. Noi lucrăm în continuare, nu ne gândim să anulăm. Aşa cum nu am anulat în 2020, nu ne gândim să anulăm nici în 2021. Într-o formă sau alta îl vom ţine", a precizat, pentru AGERPRES, Marius Giura.* Tot o ediţie aniversară, cea de-a zecea, va avea în 2021, în perioada 13 - 15 august, Summer Well Festival, care se va desfăşura pe Domeniul Ştirbey din Buftea, potrivit paginii oficiale a evenimentului.Organizatorii Summer Well încearcă să reconfirme toţi artiştii anunţaţi pentru 2020, printre aceştia numărându-se Of Monster and Men, Tom Walker, Woodkid, Keane, Balthazar, L'Imperatrice.* Cel mai nou festival din peisajul românesc, SAGA Festival Bucharest, programat iniţial să-şi desfăşoare prima ediţie în perioada 5 - 7 iunie, a fost anunţat pentru 4, 5 şi 6 iunie 2021, în Parcul Izvor din Bucureşti.Organizatorii îşi propun pentru ediţia inaugurală "un festival de muzică dincolo de cea mai frenetică imaginaţie a ta"."Cu inima grea, în ciuda ambiţiilor, speranţelor şi eforturilor noastre din ultimele luni, trebuie să anunţăm că SAGA nu va începe anul acesta. Oricât de dificil este, va trebui să mai aşteptăm o perioadă înainte să ne bucurăm cu toţii de acest nou şi revoluţionar concept muzical în inima Bucureştiului. Prima ediţie SAGA va avea loc acum în zilele de 4, 5 şi 6 iunie 2021 în Parcul Izvor din Bucureşti. Aşteptăm cu nerăbdare să împărtăşim noul line-up şi mai multe informaţii despre ce să ne aşteptăm de la ediţia de debut cât mai curând posibil", au informat organizatorii pe site-ul evenimentului.Potrivit sursei citate, toate biletele pentru 2020 vor fi valabile pentru ediţia 2021. Posesorii acestora vor primi un e-mail cu instrucţiuni suplimentare pentru a solicita o rambursare sau pentru a-şi folosi biletul anul viitor.Pentru ediţia din 2020 erau anunţaţi peste 150 de artişti şi cinci scene pe care aceştia să concerteze, printre primele confirmări numărându-se Disclosure, Don Diablo, Faithless DJ Set (Sister Bliss), Marshmello, Meduza, Alan Walker, Sam Feldt (Live), Sigala, Tiesto.Pentru 2021, organizatorii anunţă că lista artiştilor poate fi uşor diferită datorită programului acestora.* Organizatorii Afterhills Festival informează că datele de desfăşurare a ediţiei din 2021 vor fi anunţate până la sfârşitului acestui an."Lucrăm deja la ediţia de anul viitor şi promitem că lunga aşteptare va merita. Construim un concept nou, cu activităţi inedite şi avem pe listă nume mari internaţionale, pentru a ne reîntâlni într-o poveste cum n-a mai fost până acum la Iaşi. (...) Ediţia 2021 va scrie istorie", au anunţat organizatorii pe pagina de Facebook.Toate biletele achiziţionate pentru ediţia 2020 se transformă automat în bilete valabile pentru 2021. Cei care, din diverse motive, nu vor putea participa la Afterhills 2021 pot recupera costul biletelor, detaliile fiind publicate pe site-ul oficial al evenimentului, www.afterhills.com. AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Claudia Stănescu, editor online: Gabriela Badea)