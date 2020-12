Dani Oțil și Șerban Huidu, replici acide în mediul online. Care este mărul discordiei dintre cei doi. „Ai destule pe cap mai importante decât să mă cerți pe mine”

08:00

O tânără însărcinată în luna a șasea s-a stins din viață la Terapie Intensivă în Timișoara. Femeia a ajuns în stare gravă la spital după ce se infectase cu noul coronavirus. După mai bine de […] The post Caz tragic! O tânără însărcinată în șase luni a decedat din cauza infecției cu virusul SARS-CoV-2 appeared first on Cancan.ro.