Cîţu - propunerea PNL pentru funcţia de premier: Obiectivul e să avem cât mai repede un guvern votat

18:10

Lungmetrajul "Saint Maud", un film psihologic cu accente horror, regizat de Rose Glass, a primit miercuri cele mai multe nominalizări - 17 - la British Independent Film Awards (BIFA), informează site-ul revistei Variety.Această peliculă va concura, printre altele, la categoriile "cel mai bun film britanic independent", "cel mai bun scenariu", "cel mai bun regizor", dar şi la categoriile dedicate producţiilor de debut, precum "cel mai bun producător debutant", "cel mai bun regizor debutant" şi "cel mai bun scenarist debutant". Protagonista filmului, Morfydd Clark, a fost nominalizată la premiul pentru cea mai bună actriţă în rol principal, iar Jennifer Ehle va concura la categoria "cea mai bună actriţă în rol secundar". Aceeaşi producţie a primit numeroase alte nominalizări la categorii tehnice.Pe locul al doilea în clasamentul filmelor cu cele mai multe nominalizări se află "His House", de Remi Weekes, care prezintă atât ororile din viaţa reală a solicitanţilor de azil, cât şi evenimente de factură supranaturală. Pelicula a primit 16 nominalizări, inclusiv la categoriile "cel mai bun regizor", "cel mai bun scenariu", "cel mai bun film de debut", "cea mai bună actriţă" (Wunmi Mosaku) şi "cel mai bun actor" (Sope Dirisu). Filmul "Rocks", regizat de Sarah Gavron şi Anu Henrique, ce prezintă viaţa unui adolescent britanic marginalizat, a primit 15 nominalizări, inclusiv la categorii interpretative - "cea mai bună actriţă în rol principal" (Bukky Bakray), "cea mai bună actriţă în rol secundar" (Kosar Ali) şi "cel mai bun actor în rol secundar" (D'angelou Osei Kissiedu).Filmul "Calm With Horses", de Nick Rowland, a primit 10 nominalizări, iar actorul Riz Ahmed, care a primit patru nominalizări la premiile BAFTA din acest an, a fost nominalizat miercuri la categoriile "cel mai bun actor", "cel mai bun scenarist debutant" şi "cel mai bun scenariu" - toate pentru filmul "Mogul Mowgli" -, dar şi pentru "The Long Goodbye", un scurtmetraj scris de el şi în care a interpretat rolul principal.Câştigătorii vor fi anunţaţi la gala BIFA 2021, ce va avea loc la începutul lunii februarie.Nominalizările au fost anunţate miercuri de actorii britanici Holliday Grainger şi Micheal Ward.Prezentăm mai jos nominalizările anunţate la unele dintre principalele categorii de premii:"Cel mai bun film independent britanic": "Calm With Horses", "The Father", "His House", "Rocks", "Saint Maud""Cel mai bun regizor": Sarah Gavron ("Rocks"), Rose Glass ("Saint Maud"), Nick Rowland ("Calm With Horses"), Remi Weekes ("His House"), Florian Zeller ("The Father")Cel mai bun scenariu: Rose Glass ("Saint Maud"), Theresa Ikoko, Claire Wilson ("Rocks"), Bassam Tariq, Riz Ahmed ("Mogul Mowgli), Remi Weekes ("His House"), Florian Zeller, Christopher Hampton ("The Father")Cea mai bună actriţă: Bukky Bakray ("Rocks"), Morfydd Clark ("Saint Maud"), Clare Dunne ("Herself"), Wunmi Mosaku ("His House"), Andrea Riseborough ("Luxor")Cel mai bun actor: Riz Ahmed ("Mogul Mowgli"), Sope Dirisu ("His House"), Amir El-masry ("Limbo"), Anthony Hopkins ("The Father"), Cosmo Jarvis ("Calm With Horses")Cel mai bun film independent internaţional: "Babyteeth", "Les Miserables", "Never Rarely Sometimes Always", "Nomadland", "Notturno". AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Adrian Dãdârlat) Sursa foto: bifa.film