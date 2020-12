Familia Maxer e încercată din punct de vedere financiar. Din ce bani trăiesc Dinu și Deea

12:50

UEFA a anunțat programul grupelor preliminare pentru Campionatul Mondial din Qatar din 2022. Repartizați în Grupa J, „tricolorii” vor începe campania de calificare pe teren propriu pe 25 martie 2021 cu Macedonia de Nord, urmând […] The post „Tricolorii” și-au aflat programul preliminariilor pentru Mondialul din Qatar! appeared first on Cancan.ro.