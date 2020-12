Încă o tragedie în lumea fotbalului: a murit Paolo Rossi, campion mondial cu Italia în 1982

Paolo Rossi, campion mondial cu naționala Italiei în 1982, a decedat azi-noapte, la 64 de ani, din cauza unei „boli incurabile”, anunță Gazzetta dello Sport. View this post on Instagram A post shared by Federica Cappelletti (@cappellettifederica) Soția sa, Federica Cappelletti, a postat pe Instagram o poză cu ei împreună, alături de descrierea: „Per sempre” (n.r. - „pentru totdeauna”, în italiană”. ...

