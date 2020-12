Bugetul multianual al UE şi sancţiunile contra Turciei, pe agenda Consiliului European care începe joi la Bruxelles

07:50

Ziua internaţională a drepturilor omului este marcată în fiecare an pe 10 decembrie, ziua în care Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a adoptat, în 1948, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.Document de referinţă, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului proclamă drepturile inalienabile pentru toţi oamenii - indiferent de rasă, culoare, religie, sex, limbă, opinie politică sau de altă natură, origine naţională sau socială, proprietate, naştere sau alt statut. Disponibilă în peste 500 de limbi, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului este cel mai tradus document din lume.La 10 decembrie 1948, Adunarea Generală a ONU a proclamat Declaraţia Universala a Drepturilor Omului ''ca ideal comun spre care trebuie să tindă toate popoarele şi toate naţiunile, pentru ca toate persoanele şi toate organele societăţii să se străduiască, având această Declaraţie permanent în minte, ca prin învăţătură şi educaţie să dezvolte respectul pentru aceste drepturi şi libertăţi şi să asigure prin măsuri progresive, de ordin naţional şi internaţional, recunoaşterea şi aplicarea lor universală şi efectivă, atât în sânul popoarelor statelor membre, cât şi al celor din teritoriile aflate sub jurisdicţia lor'', potrivit https://www.ohchr.org.Ziua internaţională a drepturilor omului 2020 are tema "Recover Better - Stand Up for Human Rights".Potrivit ONU, tema zilei, aleasă pentru acest an, se referă la pandemia de coronavirus şi pune în evidenţă necesitatea de a reconstrui mai bine, asigurând că drepturile omului sunt esenţiale pentru eforturile de redresare. Vom atinge obiectivele noastre globale comune numai dacă suntem capabili să creăm oportunităţi egale pentru toţi, să soluţionăm eşecurile generate şi întreţinute de coronavirus şi să aplicăm standardele drepturilor omului pentru a aborda inegalităţile, excluderea şi discriminarea consolidate, sistematice şi intergeneraţionale, arată ONU.În 2019, alegerea temei Zilei internaţionale a drepturilor omului, "Tinerii apără Drepturile Omului", a avut ca scop celebrarea potenţialului tinerilor ca agenţi de schimbare, amplificarea vocilor lor şi angajarea unei largi audienţe în promovarea şi protecţia drepturilor omului.Ziua de 10 decembrie este o oportunitate de a reafirma importanţa drepturilor omului în reconstruirea lumii pe care o dorim, necesitatea solidarităţii globale, precum şi a interconectării şi a umanităţii împărtăşite.Drepturile omului se află în centrul Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD), întrucât în absenţa demnităţii umane nu se poate ajunge la o dezvoltare durabilă.Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) au fost adoptate de către toate statele membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite în 2015 pentru a pune capăt sărăciei, pentru a reduce inegalităţile şi pentru a construi societăţi mai paşnice şi prospere până în 2030. Cunoscute şi sub denumirea de Obiective Globale, ODD sunt un apel la acţiune pentru a crea o lume în care toţi oamenii să conteze. (surse: https://www.un.org; https://www.ohchr.org,https://www.unicef.org) AGERPRES / (Documentare - Mariana Zbora-Ciurel, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: www.un.org