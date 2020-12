Marcel Vela a dispus trimiterea de urgenţă la Suceava a unei echipe pentru a verifica un caz de furt de lemne

11:40

Actorul şi regizorul Kenneth Branagh s-a născut la 10 decembrie 1960, la Belfast, Irlanda de Nord. La vârsta de 9 ani, s-a mutat cu familia la Reading, Berkshire, regiunea South East England.A studiat la Grove Primary School, Whiteknights Primary School şi Meadway School în Tilehurst, şi ulterior la The Royal Academy of Dramatic Art din Londra, potrivit www.thefamouspeople.com. În perioada facultăţii, a avut înclinaţii sportive, fiind şi căpitan al echipelor studenţeşti de fotbal şi de rugby. Având şi înclinaţii lingvistice, a lucrat la un ziar local şi s-a ocupat de recenzii la cărţile pentu copii, potrivit CineMagia - www.cinemagia.ro.La 15 ani, a rămas impresionat de prestaţia actorului Derek Jacobi în rolul lui Hamlet, fapt care l-a determinat să urmeze o carieră în actorie.În 1981, şi-a început cariera în televiziune, interpretând rolul lui Robert Clyde Moffat în producţia "Maybury", a postului britanic BBC, în cadrul unei antologii de peste 300 de piese de teatru originale, reunite sub titulatura "Play for today". La 23 de ani, s-a alăturat Royal Shakespeare Company, unde a avut ocazia să joace în diferite piese.A fondat, în anul 1987, împreună cu actorul şi producătorul David Parfitt, "The Renaissance Theatre Company", sub patronajul prinţului Charles al Marii Britanii, potrivit imdb.com.În 1989, a jucat împreună cu Emma Thompson în piesa "Look Back in Anger", în regia actriţei Judi Dench. La 29 de ani, a regizat şi a jucat în "Henry V" (1989), alături de Emma Thompson, peliculă care i-a adus două nominalizări la Oscar pentru cel mai bun actor şi pentru cel mai bun regizor, potrivit imdb.com.A obţinut doctoratul în literatură la Queen's University din Belfast (1990). Un an mai târziu, Kenneth Branagh apare, în dublă ipostază de actor şi regizor, în filmul "Dead Again". În 1993, a adus din nou în atenţie piesele lui Shakespeare, scriind o adaptare cinematografică la "Much Ado About Nothing", avându-i în distribuţie pe Denzel Washington, Michael Keaton şi pe Keanu Reeves. La 30 de ani, şi-a publicat autobiografia, iar la 34 de ani a regizat şi a interpretat rolul lui Victor Frankenstein, în adaptarea după romanul "Frankenstein" al lui Mary Shelley.Este renumit, în special, pentru filmele sale adaptate după cele mai cunoscute piese de teatru shakespeariene, "Henry V" (1989), "Much Ado About Nothing" (1993), "Othello" (1995), "Hamlet" (1996), "Love's Labour's Lost" (2000).O perioadă a renunţat la cariera de regizor, însă, în 2007, a revenit cu pelicula "Sleuth", un thriller avându-l în rolul principal pe Jude Law. Au urmat filme precum: "10 Days to War" (2008), "The Boat That Rocked" (2009), "Masterpiece Mystery" (2010), "My Week with Marilyn" (2011), "Jack Ryan: Shadow Recruit" (2014).Kenneth Branagh a fost recompensat de-a lungul carierei cu o serie de premii şi nominalizări, între care patru nominalizări la Oscar: în 1990 - pentru cel mai bun regizor şi cel mai bun actor în rol principal pentru filmul "Henry V"; în 1993 - pentru cel mai bun scurt-metraj - "Swan Song"; în 1997 - pentru cel mai bun scenariu pentru "Hamlet"; în 2012 - pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru interpretarea din "My Week with Marilyn", potrivit imdb.com.De asemenea, a obţinut patru nominalizări la premiile BAFTA: în 1998 - pentru cel mai bun actor în miniseria TV "Fortunes of War"; în anul 1990 - pentru cel mai bun actor în rol principal în filmul "Henry V"; în 2003 - pentru cel mai bun actor în serialele TV "Conspiracy" şi "Shackleton"; în 2012 - pentru cel mai bun actor în rol secundar în pelicula "My Week with Marilyn". A câştigat, în 1990, un premiu BAFTA pentru cel mai bun regizor, pentru filmul "Henry V", iar în 2009 - pentru cel mai bun serial dramatic - "Wallander".În anul 1992, a fost nominalizat la Festivalul de Film de la Berlin pentru regia şi dublul rol din pelicula "Dead Again", iar în 1993 la Festivalul de Film de la Cannes, pentru filmul "Much Ado About Nothing". A mai obţinut trei nominalizări la premiile Emmy: pentru cel mai bun actor într-o miniserie sau film, în 2002, pentru pelicula "Shackleton"; în 2005 pentru pelicula "Warm springs" şi în 2009 pentru "Wallander". În anul 2001, a câştigat un premiu Emmy pentru serialul "Conspiracy".Kenneth Branagh a mai fost nominalizat de patru ori la Globurile de Aur: pentru cel mai bun actor într-o miniserie sau un film de televiziune: în 2002 pentru filmul "Conspiracy", în 2006 pentru "Warm Springs", în 2010 pentru "Wallander" şi în 2012 pentru cel mai bun actor într-un rol secundar pentru interpretarea din "My Week with Marilyn".A fost distins cu titlul de Cavaler al Ordinului Imperiului Britanic, ceremonia având loc la 9 noiembrie 2012, la Palatul Buckingham. AGERPRES/(Documentare - Suzana Cristache Drăgan, editor: Liviu-Ioan Tatu, editor online: Simona Aruştei) Sursa foto: FY Kenneth Branagh / facebook.com