Orban: Va fi un acord între partidele care vor forma coaliţia de guvernare; negocierile - pe mai multe paliere

13:40

Regizoarea poloneză Agnieszka Holland a fost aleasă miercuri noua preşedintă a Academiei Europene de Film (EFA), punând astfel capăt îndelungatei perioade la conducerea acestei instituiţii a cineastului german Wim Wenders, unul dintre fondatorii săi, relatează EFE.EFA, fondată în 1988 de Wenders, alături de suedezul Ingmar Bergman şi de alţi 40 de cineaşti europeni, vor decerna sâmbătă 12 decembrie premiile sale anuale - European Film Awards. Iniţial, ceremonia trebuia să se desfăşoare în Islanda, dar până la urmă pentru cea de-a 33-a ediţie a premiilor s-a optat pentru o gală online în contextul pandemiei de coronavirus.Wim Wenders ocupa preşedinţia EFA din 1996, în timp ce Holland era membră în echipa de conducere din 2019. "Este sfârşitul unei epoci pentru Academie", notează într-un comunicat directorul executiv al EFA, Mike Downey, pentru a-i ura bun venit lui Holland şi noului director executiv adjunct, Matthijs Wouter Knol, responsabil al European Film Market de la Berlinale.Agnieszka Holland, nominalizată la Oscar pentru "In Darkness", "Europa" şi "Angru Harvest", este o prezenţă obişnuită la Berlinală unde în 2017 a câştigat Ursul de Aur cu filmul "Poko" (Spoor), în timp ce în 2019 a fost prezentă cu "Mr. Jones" iar anul acesta cu noul său lungmetraj "Charlatan".Printre aspiranţii la premiul Actriţa Europeană se află Marta Nieto pentru rolul său din filmul "Madre" de Rodrigo Sorogoyen. Ea va concura la această categorie cu actriţele Paula Beer şi Nina Hoss, pentru "Ondina" şi respectiv "My little sister", Natalia Berezhnaya ("Dau. Natasha"), Andrea Broin Hovig ("Hope") şi Ane Dahl Torp ("Charter"). În timp ce la premiul pentru Actor European aspiră Viggo Mortensen, pentru rolul său din "Falling", Goran Bogdan pentru "Father" şi Elio Germano pentru "Volevo nascondermi".La premiul Film European aspiră lungmetrajele "Druk/ Another Round" (Danemarca, Olanda, Suedia), de Thomas Vinterberg, "Berlin Alexanderplatz" (Germania, Olanda), de Burhan Qurbani, "Corpus Christi" (Polonia, Franţa), de Jan Komasa, "Martin Eden" (Italia, Franţa), de Pietro Marcello, "The Painted Bird" (Cehia, Ucraina, Slovacia), de Vaclav Marhoul, şi "Undine" (Germania, Franţa), de Christian Petzold.La premiul Regizor European aspiră Agnieszka Holland pentru "Charlatan", Jan Komasa pentru "Corpus Christi", Pietro Marcello pentru "Martin Eden", Francois Ozon pentru "Summer of 85", Maria Sodahl pentru "Hope", şi Thomas Vinterberg pentru "Another Round".Două filme româneşti aspiră la premiul Documentar European, "Acasă" (România, Germania, Finlanda), de Radu Ciorniciuc şi "colectiv" (România, Luxemburg), de Alexander Nanau, alături de "Gunda" (Norvegia, SUA), de Victor Kossakovsky, "Petite fille" (Franţa), de Sebastien Lifshitz, "Saudi Runaway" (Elveţia), de Susanne Regina Meures, şi "The Cave" (Siria, Danemarca), de Alisar Hasan & Feras Fayyad.AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Irina Giurgiu)