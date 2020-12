Coronavirus: Moderna a început să îşi testeze vaccinul anti-COVID-19 pe adolescenţi

17:30

Companii precum Facebook şi YouTube vor fi nevoite să elimine orice material cu caracter terorist în cel mult o oră de când acesta a fost semnalat ca atare, în caz contrar riscând amenzi usturătoare, conform unui nou acord convenit de negociatorii instituţiilor UE, relatează DPA şi AFP.Anunţul a fost făcut într-o postare pe Twitter de Partidul Popular European (PPE), cel mai mare grup din Parlamentul European. #TERREG DEAL! Ever since the #ParisAttacks, we have been puttingthe security of Europeans at the top of the EU agenda. To #protect our borders and #prevent terrorism. Now we have added another piece to the puzzle: get terrorist content offline! #CombatTerrorism pic.twitter.com/nhO3PPIYcb— EPP Group (@EPPGroup) December 10, 2020 "De la atacurile de la Paris, noi am pus securitatea europenilor în fruntea agendei UE. Pentru a ne proteja graniţele şi pentru a preveni terorismul. Acum am adăugat o nouă piesă la puzzle: eliminarea conţinutului terorist!", se arată în postare.În cazul unor încălcări sistematice, companiile ar putea fi amendate cu un anumit procent din veniturile lor anuale, conform unui proiect de acord între Parlamentul European, Consiliul UE şi Comisia Europeană, au declarat pentru DPA surse UE.Ordinul de eliminare a unui anumit material ar putea de asemenea veni de la autorităţile dintr-o altă ţară UE, conform înţelegerii.Acest lucru se va aplica tuturor companiilor care oferă servicii de internet în blocul comunitar, indiferent dacă îşi au sediul în UE sau nu, conform unui comunicat de presă transmis de PPE.Măsura, care a fost propusă în 2018 de Comisia Europeană, mai trebuie adoptată formal şi de Consiliu şi Parlamentul European.AGERPRES/(AS - autor: Ionuţ Mareş, editor: Florin Ştefan, editor online: Andreea Lăzăroiu)