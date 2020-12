Au băut toată noaptea, iar apoi au plecat cu mașina în căutare de și mai mult alcool. Ce au pățit pe drum

09:50

Un cunoscut youtuber din Rusia și-a ucis iubita înăcinată, chiar în direct, în timpul unei transmisii pe internet. El a lăsat-o intenţionat afară în frig, doar în chiloţi, pentru a transmite online momentul: „Valya, Valya, […] The post Un youtuber și-a ucis iubita însărcinată, în direct! Fata a murit de frig după ce a fost încuiată pe balcon, doar în chiloți appeared first on Cancan.ro.