Franța cere ca țările UE să aplice aceleași măsuri anti-Covid. Solicitarea făcută de Emmanuel Macron

Directorul financiar al unor şcoli private din Marea Britanie a murit în timp ce se juca cu fiul său. Tragedia a avut loc dintr-o greșeală. Malcolm Callender, în vârstă de 48 de ani, se amuza […]