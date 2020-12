Poliţia Capitalei: Cercetări demarate în cazul decesului în condiţii suspecte al unei persoane internate într-un spital

21:30

Medicul Alexandru Rafila a anunţat joi că şi în cazul său s-a confirmat infecţia cu noul coronavirus, după ce, iniţial, soţia sa primise acest diagnostic."S-a confirmat infecţia şi în cazul meu, asta e situaţia. Am infecţia, s-a confirmat a doua zi după ce am intrat în izolare. Sunt ok, după cum puteţi să vedeţi, mă simt bine", a spus Rafila, la Antena 3.Întrebat dacă a fost surprins atunci când a aflat că a fost infectat cu noul coronavirus având în vedere că tot timpul a purtat mască, Alexandru Rafila a răspuns: "Am purtat mască. Toată problema a fost legată de contactul cu un coleg care se testase chiar cu foarte puţin timp în urmă, copiii noştri s-au jucat împreună, am mâncat împreună. (...) După câteva zile, am aflat că aş putea să fiu infectat, pentru că în cazul acelui coleg al meu lucrurile se confirmaseră". AGERPRES/(A - autor: Dana Piciu, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Adrian Dădârlat)