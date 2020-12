VIDEO Acționarul campioanei a intervenit la GSP Live, imediat după Young Boys - CFR Cluj 2-1: „Am rămas șocat!”

19:50

Cablistul RCS-RDS are de azi o nouă televiuziune de sport în grilă, Look Sport 3 HD. În plus, abonații vor primi în format HD și postul Look Sport+.Paginademedia.ro anunță că cel mai mare cablist din țară a introdus două noutăți pentru abonați în lista de canale de sport. Astfel, Look Sport+ poate fi urmărit de acum și în varianta HD, nu doar în SD ca până acum, iar din grila digitală face parte și postul Look Sport 3 HD. ...