Jurata de la „Te cunosc de undeva” a cerut falimentul

16:40

Finalul de săptămână se apropie, iar ca timpul să treacă și mai repede am pregătit bancul zile. Astăzi, protagoniștii sunt o mama și un fiu. Cei doi poartă o discuție, se presupune, motivațională. Însă femeia […] The post Bancul zilei| Fiul preferat al mamei appeared first on Cancan.ro.