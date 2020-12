Harghita: Incendiu la acoperişul unei pensiuni din Topliţa; o persoană a suferit un atac de panică

00:20

Festivalul Brazilor de Crăciun (ediţia a XX-a), organizat de "Salvaţi Copiii România", a adunat 472.600 de euro în urma licitaţiei şi din sponsorizări, în cadrul unui eveniment care a fost transmis pe pagina de Facebook a organizaţiei. Cel mai licitat brad a fost "O lume minunată! - Bradul Salvaţi Copiii", realizat de copii voluntari, cu sprijinul Ştefaniei Mircea, coordonator programe mortalitate infantilă al organizaţiei, brad pentru care a fost licitată suma de 100.000 de euro, bani oferiţi de mai multe companii."Bradul 'Salvaţi Copiii', ca în fiecare an, îşi propune să ofere bucurie, dragoste şi recunoştinţă. Pentru că fiecare copil merită o copilărie fericită, povestea bradului ilustrează într-un mod subtil lumea minunată a copilăriei. Prin culoare, compoziţie şi materialele alese ne dorim să simţiţi pentru câteva clipe fericirea de a fi copil şi bucuria de a revedea momentele deosebite petrecute alături de bunici şi părinţi. Toate acestea sunt ocrotite de razele lunii care împart tuturor copiilor spiritul minunat al sărbătorilor de iarnă", se arată în descrierea bradului "O lume minunată!" de pe site-ul Artmark.Preşedintele executiv al "Salvaţi Copiii România", Gabriela Alexandrescu, a subliniat importanţa acestui festival în contextul actual."Educaţia multor copii vulnerabili a stat pe loc în acest aproape un an de zile şi nu aş vrea să dau statistici. (...) Criza sanitară şi lipsa unor servicii sociale de calitate i-a alungat pur şi simplu din bănci, din băncile în care se simţeau în siguranţă şi acolo unde aveau dreptul să fie. (...) Pentru ei este important ca Festivalul Brazilor de Crăciun să continue, să ducem mai departe tradiţia", a spus Gabriela Alexandrescu în deschiderea evenimentului.Licitaţia a fost deschisă cu bradul "Stealing The Colours", creat de Obie Platon şi care a fost adjudecat la preţul de 4.750 de euro. Sursa foto: (c) Salvati Copiii Romania/Facebook.comPrintre cei mai râvniţi brăduţi s-au aflat cel creat de Smiley - "Music Is the Spirit, Smiling Is the Way to Do It" -, achiziţionat la preţul de 60.000 de euro şi bradul creat de Iulia Totoianu & Libris.ro - "Fortul inocenţei" -, adjudecat la preţul de 40.000 de euro. Sursa foto: (c) Salvati Copiii Romania/Facebook.comBrazii creaţi pentru cea de-a XX-a ediţie a Festivalului Brazilor de Crăciun au fost realizaţi de Felix Aftene, Aitch, Smaranda Almăşan, Andreea Bădală (MURMUR), Ana Bănică, Nicu Bocancea & Florăria Iris, Adina Buzatu, Ştefan Câlţia, Daniel Codrescu, Ştefan Radu Creţu, Irina Dragomir, Anca Fetcu Lupu, Gheorghe Fikl, Omid Ghannadi, Teodor Graur, Laura Hîncu & Mastercard, Hamid Nicola Katrib, Doina Levintza, Raluca Mărginean & Daniela Bahnaru, cu sprijinul Mara Mura, Ana Mohonea & Maria Mohonea - Architectural Christmas, Dorin Negrău, Dhaniel Nora, Christian Paraschiv, Adela Pârvu, Obie Platon, Şerban Porupca, cu sprijinul Rogue8 & Amourette, Alexandru Rădvan, Octav Roman, Smiley, Iulia Totoianu & Libris.ro. Acestora li s-a alăturat bradul "Salvaţi Copiii", realizat de Ştefania Mircea şi o parte dintre copiii din programele organizaţiei.Licitaţia a avut loc online pe platformele Artmark live şi Zoom iar amfitrionii evenimentului au fost Amalia Enache şi Vlad Babenco, comisar de licitaţie la Artmark.În cele două decenii în care cauza educaţiei copiilor a fost susţinută prin intermediul Festivalului Brazilor de Crăciun, "Salvaţi Copiii România" a readus în şcoală 46.485 de copii, dintre care în programe de tip Grădiniţă estivală 8.601 copii, în programe de tip Şcoală după şcoală 33.508 copii şi în programul A doua şansă 4.376 de copii, reuşind să strângă cu ajutorul companiilor suma de 6.047.800 de euro. AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Antonia Niţă, editor online: Andreea Preda) Sursa foto: Salvati Copiii Romania/Facebook.com