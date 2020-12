Observatorul Astronomic: Stele căzătoare pot fi observate până pe 17 decembrie

11:10

Preşedintele Federaţiei Române de Kaiac-Canoe (FRKC), Ioan Bîrlădeanu, a declarat, pentru AGERPRES, că 2020 a fost un an sărac din punct de vedere al calendarului competiţional ca urmare a pandemiei de coronavirus, dar a subliniat faptul că la singura competiţie internaţională, Cupa Mondială de la Szeged, România a obţinut totuşi trei medalii, două de argint şi una de bronz."A fost un an sărac din punctul de vedere al calendarului competiţional. Anul acesta am avut o singură competiţie internaţională, o Cupă Mondială de sprint la Szeged, unde Mihalachi şi Chirilă au venit o dată pe locul 2 şi o dată pe trei, iar Ursu pe doi la fete. Deci la singura competiţie am reuşit trei medalii. Din păcate, nu am putut organiza Campionatele Europene de seniori la Bascov, care pentru noi însemnau foarte mult. Iniţial s-au reprogramat în toamnă din cauza pandemiei, dar până la urmă le-au anulat. Şi nu a fost vina autorităţilor române, cei de la ECA (n.r. - Federaţia Europeană de Canoe) au decis aşa. Normal şi în colaborare cu federaţia internaţională... pentru că nu au organizat nimic anul ăsta. Ungurii s-au ţinut ei tari pe poziţii şi au putut să organizeze Cupa Mondială (n.r. - de la Szeged), dar în rest nimic. Nici Germania, unde trebuiau să fie Campionatele Europene de juniori şi tineret, nu a reuşit să organizeze. Deci a fost sistat tot, şi la nivel european, şi la nivel mondial", a spus preşedintele."În plan intern am stat destul de bine. Campionatele naţionale din vară le-am ţinut, doar pe cele din primăvară nu le-am putut face. Dar astea din vară şi din toamnă le-am ţinut chiar pe toate. Şi sper fericirea noastră n-am avut niciun caz de coronavirus, nici la loturi, nici pe la sportivii din ţară", a adăugat Bîrlădeanu.Oficialul FRKC a menţionat că impactul pandemiei de COVID-19 s-a resimţit, dar a adus şi un lucru pozitiv, mai exact un număr mai mare de copii legitimaţi în cadrul acestei discipline."E clar că impactul pandemiei s-a resimţit, dar am avut parte şi de un lucru îmbucurător care chiar ne-a surprins. La campionatele naţionale categoria 9-11 ani am avut mai mulţi sportivi ca niciodată. E ceva extraordinar că vin aşa de mulţi copii din spate. Eu bănuiesc că motivul este legat de faptul că au stat părinţii cu copiii în casă şi acum au dat buzna la sport. Şi ce puteau alege decât un sport individual în aer liber? Pentru că nouă ne-au dat voie din prima... când s-a slăbit prima oară funia, ca să zic aşa, ne-au dat voie să începem pregătirea şi competiţiile", a menţionat el.Bîrlădeanu consideră că pauza în pregătirea specifică din timpul stării de urgenţă nu este irecuperabilă pentru loturile naţionale şi olimpice."A fost o întrerupere destul de mare în pregătire, de aproape două luni cred, şi se va resimţi, pentru că nu s-au făcut antrenamente specifice în perioada aia. Dar se va resimţi la toată lumea, deşi aud şi eu că pe afară unii au făcut pregătire în permanenţă. Însă până la competiţiile important eu spun că se va recupera, am făcut şi pauza de toamnă mai scurtă, de doar două săptămâni, bani am avut, nu au fost niciun fel de probleme financiare... Acum loturile de seniori şi tineret sunt în cantonament la munte pentru o lună, iar apoi lotul olimpic urmează să plece în Turcia. Din 15 ianuarie, dacă s-o putea, normal, până în 20 şi ceva martie. Nu s-a mai mers pe varianta Italia, de unde anul ăsta s-au întors mai devreme că începuse pandemia... Florin Popescu a găsit cantonamentul ăsta în Turcia şi a zis că sunt condiţii mai bune. Şi atunci de ce să nu profităm. Dar mie tare mi-e frică de cum evoluează pandemia asta", a mai spus Bîrlădeanu.Acesta regretă faptul că Europenele de la Bascov din acest an au fost anulate, dar afirmă că federaţia nu a înregistrat pierderi din cauza acestui lucru: "Noi n-am avut pierderi în urma anulării Campionatelor Europene de la Bascov, nu făcusem niciun contract cu niciun hotel, pentru că nu ştiam ce urmează. Aşa că nu am pierdut niciun leu. De fapt, pot să spun că nu am câştigat, pentru că noi făceam nişte venituri proprii de pe urma organizării Campionatelor Europene".Anul competiţional 2021 în plan intern va începe în aprilie, susţine Ioan Bîrlădeanu. "În intern ne propunem să începem concursurile în luna aprilie, cu juniorii, iar apoi cu seniorii. Iar în toamnă, între 30 septembrie - 2 octombrie, avem Campionatele Mondiale de maraton la seniori şi tineret la Bascov", a adăugat Bîrlădeanu.Având deja doi calificaţi, Cătălin Chirilă şi Victor Mihalachi, federaţia încearcă să îşi mărească numărul de sportivi din lotul pentru Tokyo la cele două competiţii de calificare de anul viitor de la Szeged şi Barnaul.Bîrlădeanu susţine că şansele cele mai mari le au sportivele de la canoe-2. De altfel, preşedintele îşi pune speranţe şi în noul antrenor al loturilor naţionale masculine şi feminine, Andrei Frusinoiu. În ceea ce priveşte participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, oficialul FRKC a menţionat că obiectivul nu poate fi altul decât o medalie, indiferent de culoarea acesteia."Calendarul internaţional de anul viitor se ştie deja. Avem două competiţii de calificare la Jocuri, una la Szeged, în Ungaria, şi una la Barnaul, în Rusia. Deocamdată noi îi avem calificaţi pe Mihalachi şi Chirilă. Aşa că acum am întărit lotul de canoe fete, pentru că acolo probabil vor fi locuri mai multe pentru Tokyo. Şi avem şanse la dublu fete, la 500 m. La simplu fete (n.r. - 200 m) mai puţin, pentru că avem o sportivă, dar trebuie să îşi îmbunătăţească startul. Însă la canoe-2 chiar avem şanse. Apoi mai încercăm la băieţi la kaiac 1.000 m individual. Avem un sportiv care e în creştere şi care ar putea face o surpriză, dar e greu. Şi mai încercăm şi la kaiac de doi, dar la fel, e dificil. Am adus un antrenor român din străinătate la lotul naţional, atât la fete, cât şi la băieţi, cu alte metode. Este vorba despre Andrei Frusinoiu, venit din Franţa. La Jocuri obiectivul este o medalie. Indiferent de culoare, dar să urcăm pe podium, asta ne dorim toţi", a precizat Ioan Bîrlădeanu.România a participat la Cupa Mondială de la Szeged (Ungaria), desfăşurată între 24 şi 27 septembrie, cu 18 sportivi, aceştia reuşind trei clasări pe podium, două medalii de argint şi una de bronz. Cătălin Chirilă şi Victor Mihalachi, calificaţi la JO de la Tokyo, s-au clasat pe locul al doilea la canoe-2 pe 500 m, dar au obţinut totodată şi medalia de bronz la canoe-2 pe 1.000 m. O altă medalie de argint a fost obţinută de Ştefănica Ursu, la canoe-1 feminin pe distanţa de 500 m.AGERPRES (A-autor: Marius Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Simona Aruştei)