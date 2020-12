Tenis: Sorana Cîrstea va juca finala turneului ITF de la Dubai

16:00

O maşină a urcat pe trotuar şi a lovit mai mulţi pietoni, vineri dimineaţa, în cartierul Stamford Hill din Londra, a anunţat Metropolitan Police pe site-ul său. Cinci persoane au fost rănite şi duse la spital, conform agenţiei PA, preluată de DPA. #UPDATE | Officers are at the scene of a collision in #StamfordHill, N6.A car is reported to have mounted the pavement and struck a number of pedestrians.At this early stage, this incident is not being treated as terror-related.https://t.co/KCYKgNyL1G; Hackney Police (gov.uk/coronavirus) (@MPSHackney) December 11, 2020 În acest stadiu incipient, acest incident nu este tratat ca fiind terorist şi nu au fost efectuate arestări, precizează poliţia.Persoanele care deţin informaţii, videoclipuri sau imagini care ar putea ajuta la clarificarea incidentului sunt rugate de poliţia metropolitană să sune la numărul 101.AGERPRES/(AS - autor: Mariana Ionescu, editor: Irina Cristea, editor online: Ady Ivaşcu)