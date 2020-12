Emoționant! Ce își doresc copiii din satele sărace de la Moș Crăciun: „Niște dulciuri și ceva de mâncare”. FOTO

11:50

O femeie din satul Viile, județul Constanța, a solicitat ordin de protecție împotriva celui care i-a fost iubit timp de 11 ani, acuzându-l de violențe verbale și fizice. Din relație au rezultat trei copii minori. […] The post O femeia din Constanța și-a acuzat fostul iubit: ”Mă va tăia și mă va arunca în canal!” appeared first on Cancan.ro.