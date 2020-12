Nepotul lui Florin Salam este finalist la X Factor 2020. Adrian Petrache a creat un moment emoționant pe scenă alături de frații lui

12:50

Deea și Dinu Maxer sunt în doliu! Cristi Andone, tânărul cu care au colaborat, s-a sinucis. Familia și apropiații sunt în stare de șoc după afalrea veștii. Cristi Andone, tânărul care a apărut în videoclipul […] The post Deea și Dinu Maxer, în doliu! Cristi Andone, tânărul cu care au colaborat, s-a sinucis appeared first on Cancan.ro.