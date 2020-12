Volei masculin: Campioana Arcada Galaţi, victorioasă în faţa echipei SCMU Craiova, în Divizia A1

20:00

Tânărul compozitor Andrei Petrache, câştigător al menţiunii speciale a concursului de creaţie muzicală "Quoting Beethoven" cu lucrarea "Ludwigorous", a primit, vineri, din partea Forumului Cultural Austriac, un premiu constând într-un sejur de documentare muzicală la Viena.Premiul i-a fost înmânat tânărului compozitor de Isabel Rauscher, ambasadorul Austriei la Bucureşti, şi de către Thomas Kloiber, directorul Forumului Cultural Austriac, la sediul Ambasadei Austriei."Avem ceva foarte special de sărbătorit. Am fost foarte impresionată de ceea ce aţi făcut inspirat de Beethoven şi aştept cu nerăbdare să ascult şi ce veţi face în viitor. Acest premiu are şi o parte practică, conţine şi un mic voucher. Nu veţi avea posibilitatea să îl folosiţi ca pe o excursie, dar veţi avea posibilitatea să-i întâlniţi pe compatrioţii dumneavoastră care locuiesc în Viena, muzicieni români care lucrează şi contribuie la cultura vieneză. Vă recomand să faceţi şi un tur în care să vizitaţi casele în care a locuit Beethoven în Viena", a spus ambasadoarea Isabel Rauscher. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTOThomas Kloiber a apreciat că premiul este special şi îi va oferi tânărului compozitor posibilitatea de a se întâlni cu mai mulţi muzicieni din Viena. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO"Considerăm că acest premiu este ceva special. Câştigătorului concursului 'Quoting Beethoven' va putea călători la Viena, unul dintre cele mai importante locuri din viaţa lui Beethoven, şi îl vom pune în contact cu diverşi muzicieni care predau şi au o carieră în Viena, pentru a-l încuraja pe câştigătorul acestui premiu să urmeze o carieră similară", a declarat, pentru AGERPRES, directorul Forumului Cultural Austriac.Andrei Petrache a mărturisit că procesul de creare a piesei care a fost premiată în cadrul concursului a fost "ca o provocare" în care a încercat să imagineze o muzică scrisă de Beethoven cu elemente din 2020."Pentru mine este o onoare să mă număr printre premianţii acestui concurs, care este la o unică organizare, celebrăm 250 de ani de la naşterea marelui Beethoven şi mă bucur mult că lucrarea mea a fost apreciată de juriu. Pentru mine, procesul de creare a piesei a fost ca o provocare, m-am gândit ce pot să extrag de la Beethoven, şi nu doar referindu-mă la citate, ci şi la structuri specifice muzicii lui. Am încercat cumva să mă adâncesc în ethosul beethovenian, să spun aşa, şi să imaginez o muzică scrisă de Beethoven cu elemente de astăzi, elemente din 2020. Cam asta a fost în capul meu", a declarat Petrache pentru AGERPRES.Lucrarea "Ludwigorous" nu este doar o reinterpretare ludică a unor teme celebre ale Titanului de la Weimar, explică tânărul creator. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO"În lucrarea mea veţi putea recunoaşte diverse citate din creaţia lui Beethoven, diverse aluzii, metamorfozate însă. Am încercat să creez o lume sonoră care să se deschidă dinspre ethosul beethovenian spre stilistica post-modernismului de 2020. Cu alte cuvinte, m-am văzut ca un anonim contemporan al lui Beethoven, care, cu uneltele componistice şi gândirea de atunci, scrie o muzică acum", explică Andrei Petrache într-un comunicat transmis AGERPRES.Concursul "Quoting Beethoven" i-a provocat pe melomani şi pe tinerii artişti să se inspire, să reinterpreteze şi să actualizeze opera "starului" absolut al muzicii clasice. Competiţia a fost organizată cu ocazia celei de a 250-a aniversări a naşterii lui Ludwig van Beethoven (17 decembrie) de către Goethe-Institut Bucureşti, Forumul Cultural Austriac Bucureşti, Săptămâna Sunetului şi Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, în parteneriat cu CIMEC.ro şi cu Centrele culturale germane din Braşov, Sibiu şi Timişoara. Sejurul de documentare de la Viena este organizat în parteneriat cu Osterreichisch-Rumanische Gesellschaft (Societatea Austriaco-Română) din Austria.Juriul concursului "Quoting Beethoven" a fost compus din personalităţi ale compoziţiei româneşti: lect.univ. dr. Diana Rotaru (Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti), conf. univ. dr. Oleg Garaz (Academia Naţională de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca), conf. univ. dr. Gabriel Mălăncioiu (Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Muzică şi Teatru).Principalele premii ale competiţiei au fost acordate lui Nicolae Brânduş, compozitor (Premiul 1 pentru lucrarea "X Fatum van B"), Playthoven Duo: Anca şi Radu Sinaci (Premiul 2 ex-aequo pentru lucrarea "Fur Elise by Playthoven"), Călin Grigoriu (Premiul 2 ex-aequo pentru lucrarea "Departure Door"), Simina Oprescu, compozitoare (Premiul 3 pentru lucrarea "Nimbostratus"). Premiile au fost oferite de Goethe-Institut Bucureşti.Organizatorii au intenţia de a prezenta lucrările premiate în cadrul unui eveniment care se va desfăşura în cursul anului 2021, de îndată ce condiţiile sanitare vor permite acest lucru.Născut în 1998, Andrei Petrache este pianist şi compozitor. Provenit dintr-o familie de muzicieni, Andrei Petrache a studiat pianul la clasa profesoarei Ileana Busuioc de la Colegiul Naţional de Muzică "G. Enescu" din Bucureşti, abordând, însă, şi mai multe instrumente auxiliare, precum chitara, flautul, contrabasul şi percuţia. A obţinut peste 30 premii la concursuri de pian naţionale şi internaţionale şi este o prezenţă constantă pe scenele de concert din România, cu recitaluri de pian solo. În paralel, pianistul Andrei Petrache evoluează în cadrul unor trupe de jazz sau world music (Les éléphants bizarres, RVQ etc.).Andrei Petrache este, totodată, student în anul IV la Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, specializarea Compoziţie Clasică, la clasa profesorului şi compozitorului Dan Dediu, şi în anul I la specializarea Dirijat Orchestră a aceleiaşi universităţi, sub îndrumarea profesorului şi dirijorului Petru Andriesei.Andrei Petrache a scris, până în prezent, peste 40 de lucrări, care acoperă atât genuri vocale, cât şi instrumentale, precum şi muzică electronică. Lucrările sale au fost premiate la diferite concursuri de compoziţie naţionale şi internaţionale şi au fost interpretate în concerte şi festivaluri de la Bucureşti, Timişoara, Piteşti, Sibiu, Cluj-Napoca, Moscova, Paris, Hanovra, Ierusalim, Londra, Cambridge, Bruxelles, Wenduine, Zeerbrugge.AGERPRES este partener media al evenimentului. 