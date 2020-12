DOCUMENTAR: 105 ani de la naşterea cântăreţului Frank Sinatra

Cântăreţul Frank Sinatra s-a născut la Hoboken, New Jersey, la 12 decembrie 1915. Tatăl lui Sinatra, Martin, era proprietar de tavernă, iar mama sa, Natalie, a avut o influenţă puternică şi dominantă atât în politica locală, cât şi în viaţa şi cariera fiului ei.Când era adolescent, după ce a auzit înregistrările cântăreţului lui Bing Crosby, Sinatra a hotărât să se îndrepte spre o carieră muzicală. S-a alăturat unui grup local numit "The Hoboken Four", alături de care a câştigat un concurs de talente în 1935, pe popularul program de radio Major Bowes' Amateur Hour, potrivit britannica.com. Grupul a făcut o serie de turnee în ţară în acel an. Sinatra, având ambiţii muzicale serioase, a părăsit grupul şi în anii care au urmat a început să cânte cu trupe de dans locale şi pentru emisiuni radio la distanţă.În 1939, a fost descoperit şi angajat de trompetistul Harry James, cu care a realizat şi primele înregistrări. A cântat cu trupa lui Harry James timp de şase luni şi împreună au făcut 10 piese, dintre care amintim: "From the Bottom of My Heart", "My Buddy", "Ciribiribin", "All or Nothing at All". Sursa foto: Frank Sinatra/Facebook.comÎn 1940, a debutat cu orchestra lui Tommy Dorsey, cu care a cântat până în 1942, când a început cariera solo, potrivit site-ului biography.com. În anii '40, devenise una dintre cele mai mari atracţii ale radioului, ale spectacolelor de varietăţi şi unul dintre cântăreţii cu cele mai multe discuri vândute.Primele sale succese cinematografice - în musicaluri ca "Anchors Aweigh" (1945) şi "On the Town" (1949) - i-au sporit şi mai mult popularitatea. Prin rolul soldatului Maggio, în filmul "From Here to Eternity" (1953), s-a dovedit a fi un actor de mare talent, fiindu-i decernat Premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar şi Globul de Aur la aceeaşi categorie, potrivit site-ului imdb.com. A fost apreciat şi în peliculele "Suddenly" (1954) şi "The Man With the Golden Arm" (1955, nominalizat la Oscar). În 1965, a debutat ca regizor cu filmul "None but the Brave". Sursa foto: Frank Sinatra/Facebook.comLa sfârşitul anilor '50 şi '60, cariera sa a devenit prolifică în calitate de producător, realizând filme precum "A Hole in the Head" (1959), "Sergeants 3" (1962) şi "Robin and the 7 Hoods" (1964).În paralel, şi-a continuat cariera de solist. După 1953, a cântat şi a înregistrat, folosind aranjamente realizate de Nelson Riddle, Billy May şi Gordon Jenkins. Dintre şlagărele sale amintim: "New York, New York", "Come Fly with Me", "My Blue Heavens", "The Lady is a Tramp", "Three Coins in the Fountain", "Witchcraft", "I've Got You under My Skin", "My Kind of Town", "Autumn in New York", "Stranger in the Night", "L.A Is My Lady". Sursa foto: Frank Sinatra/Facebook.comÎn 1960, a înfiinţat casa de discuri "Reprise", potrivit britannica.com. În asociere cu Warner Bros., care a cumpărat, mai târziu, "Reprise", Frank Sinatra a înfiinţat propria sa companie de producţie de film independent, Artanis, potrivit biography.com. După o scurtă pauză, la începutul anilor '70 Sinatra a revenit pe scena muzicală cu albumul "Ol' Blue Eyes Is Back" (1973), devenind şi mai activ.În 1993, a recucerit publicul odată cu lansarea colecţiei "Duets", între artiştii alături de care a înregistrat numărându-se Barbra Streisand, Bono, Tony Bennett, Aretha Franklin. Frank Sinatra a evoluat în concert pentru ultima dată în 1995, la Palm Desert Marriott Ballroom, Palm Desert, California. Sursa foto: Frank Sinatra/Facebook.comA jucat în numeroase filme şi musicaluri. Dintre acestea amintim: "The Tender Trap" (1955), "Not As a Stranger" (1955), "Guys and Dolls" (1955), "High Society" (1956), "Pal Joey" (1957), "Some Come Running" (1958), "Ocean's Eleven" (1960), "The Devil at Four O'Clock" (1961), "The Manchurian Candidate" (1962), "Four for Texas" (1963), "Tony Rome" (1967), "The Detective" (1968), "Lady in Cement" (1968), "Dirty Dingus Magee" (1970), "The First Deadly Sin" (1980).De-a lungul vieţii a fost distins cu numeroase premii şi distincţii. Printre acestea s-au numărat: o stea pe Hollywood Walk of Fame (2 august 1960), potrivit walkoffame.com, cetăţean de onoare al oraşului Chicago (24 septembrie 1975), potrivit chicago.suntimes.com.Artistul a murit la 14 mai 1998. AGERPRES/(Documentare - Suzana Cristache Drăgan, editor: Marina Bădulescu, editor online: Andreea Preda) Sursa foto: Frank Sinatra/Facebook.com

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agerpres