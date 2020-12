FOTO Moment stânjenitor cu noua vedetă de la FC Botoșani! Moldovenii au scos tricouri personalizate cu el, dar la debut i-au dat un echipament second hand

23:10

Ionel Gane a analizat victoria lui Dinamo cu Poli Iași, 4-1, a treia la rând din Liga 1 și și-a felicitat jucătorii. În plus, antrenorul „câinilor” a vorbit despre problemele financiare din club și despre eforturile făcute de fani pentru a plăti datoriile.„Trecem printr-o perioadă bună pe plan sportiv. Jucătorii trebuie felicitați pentru joc și pentru modul în care rezistă până la final. Azi am început mai greu, am intrat mai greu în prima repriză. ...