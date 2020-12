Echipele de negociere ale PNL,USR PLUS şi UDMR au stabilit structura programului de guvernare; discuţiile se reiau duminică

11:30

Jennifer Connely s-a născut în Catskill Mountains, New York, la 12 decembrie 1970. A crescut în Brooklyn Heights, potrivit imdb.com.A început să apară în reclame pentru cotidiene şi reviste, ulterior optând pentru spoturile de televiziune. Un regizor a observat-o şi a recomandat-o lui Sergio Leone, care avea nevoie de o actriţă care să interpreteze un anume rol în distribuţia peliculei sale "Once Upon a Time in America" (1984). Apariţia sa, chiar de câteva minute, a expus calităţi reale pentru lumea filmului. Următorul său rol a fost într-un episod, difuzat în 1984, în miniseria televizată "Tales of the Unexpected" (1979).Actriţa a semnat un contract pentru o primă apariţie, într-un rol cu expunere consistentă, cu regizorul Dario Argento pentru thriller-ul "Phenomena" (1985), peliculă care a strâns încasări serioase în Europa. A apărut în videoclipul melodiei "I Drove All Night", aparţinând lui Roy Orbison.S-a înscris la Yale, pentru ca ulterior să se transfere la Stanford, unde a studiat improvizaţie şi teatru clasic, alături de Roy London, Howard Fine şi Harold Guskin, conform imdb.com.Jennifer Connely a interpretat în pelicule precum "Ballet" (1989), "Some Girls" (1988), "Labyrinth" (1986). Interpretarea din "Labyrinth" i-a adus aprecieri în industria filmului. A lucrat cu regizorul Dennis Hopper pentru pelicula "The Hot Spot" (1990).Au urmat roluri în pelicule, precum "The Rocketeer" (1991), "Career Opportunities" (1991), "The Heart of Justice" (1992), "Mulholland Falls" (1996), această peliculă fiind prima sa colaborare cu Nick Nolte, şi "Inventing the Abbotts" (1997).A colaborat cu regizorul Alex Proyas la ''Dark City'' (1998) şi a semnat un contract cu studiourile Fox pentru seria televizată "The Street" (2000), "Requiem for a Dream".Ron Howard a ales-o să interpreteze alături de Russel Crowe în pelicula "A Beautiful Mind" (2001), obţinând, în 2002, Oscarul pentru cel mai bun rol secundar, un Glob de Aur şi un premiu Bafta. A mai interpretat în pelicule precum: "Dark Water" (2005), "Blood Diamond" (2006), "The Day the Earth Stood Still" (2008), "He's Just Not That Into You" (2009), "Noah" (2014).Până în prezent, a obţinut peste 10 distincţii şi 27 de nominalizări la premii de specialitate. AGERPRES/(Documentare - Liviu-Ioan Tatu; editor: Irina Andreea Cristea) Sursa foto: www.imdb.com