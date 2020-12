Prefectura Ilfov: Carantina zonală pentru oraşul Măgurele va fi ridicată începând de sâmbătă, ora 22,00

17:20

Ben Affleck ar putea colabora din nou cu George Clooney în noul proiect regizoral al acestuia, ecranizarea "The Tender Bar: A Memoir", după cartea lui J.R. Moehringer, conform revistei Variety.Filmul va fi produs de studiourile Amazon.Ben Affleck şi George Clooney au mai colaborat în calitate de producători la "Argo", producţie recompensată cu Oscarul la categoria cel mai bun film.Noul proiect cinematografic s-a născut în luna iulie, iar William Monahan, laureatul unui Oscar pentru cel mai bun scenariu-adaptare cu filmul "The Departed", a semnat secnariul pentru "The Tender Bar".Cartea lui J.R. Moehringer, publicată în 2005, se concentrează asupra autorului aflat în căutarea unui înlocuitor pentru tatăl său, un DJ de radio din New York care a dispărut înainte ca fiul său să ajungă să spună primele cuvinte.Pentru că nu-şi poate găsi tatăl, băiatul începe să frecventeze barul din colţul străzii, unde găseşte prietenia unchiului său, Charlie şi a altor adulţi care îl introduc în cercul lor.Din cariera de regizor a lui George Clooney fac parte producţii precum "Confessions of a Dangerous Mind", "Good Night and Good Luck", sau "The Ides of March".Recent, Ben Affleck a interpretat rolul unui alcoolic care încearcă să-şi regăsească drumul în viaţă în drama "The Way Back", a cărei acţiune se petrece în lumea sportului. În luna august, regizorul Andy Muschietti a dezvăluit că Ben Affleck va reveni şi în rolul Batman în producţia "The Flash" pentru studiourile Warner Bros..