VIDEO #alegeriSUA La Washington, partizanii lui Trump manifestează convinşi de victoria lui

"colectiv", în regia lui Alexander Nanau, a fost desemnat sâmbătă seară cel mai bun documentar la Premiile Academiei Europene de Film, în cadrul unei ceremonii desfăşurate online din cauza pandemiei şi dominată de filmul danez "Another Round", de Thomas Vinterberg.Documentarul "colectiv" spune povestea primului an de după incendiul din clubul Colectiv, care a avut loc pe 30 octombrie 2015. Foto: (c) Rai Movie/twitter "Este o mare onoare. Aş vrea să le mulţumesc membrilor Academiei. Protagonistul nostru este un jurnalist independent care are curajul să dezvăluie corupţia. Este important că cinematografia europeană îşi îndreaptă privirea spre jurnalismul de investigaţie. Vă mulţumesc", a declarat regizorul Alexander Nanau, într-o intervenţie virtuală în cadrul galei, după anunţarea premiului.Printre celelalte cinci documentare nominalizate s-a mai numărat un alt film românesc, "Acasă", de Radu Ciorniciuc.Cea de-a 33-a ediţie a Galei Premiilor EFA a fost organizată la Berlin, fără public, şi a fost transmisă pe pagina de internet a Academiei Europene de Film (EFA). Nominalizaţii au fost prezenţi virtual la ceremonie."colectiv" este şi propunerea României la Premiile Oscar 2021, în secţiunea "Cel mai bun lungmetraj internaţional", anterior numită "Cel mai bun film străin". Este prima oară când un documentar este propunerea României în cursa pentru premiile Academiei Americane de Film.Premiera mondială a documentarului a avut loc în 2019 la Festivalul Internaţional de Film de la Veneţia.Cel mai bun film european din 2020 a fost aleasă producţia daneză "Another Round", în regia lui Thomas Vinterberg."Filmul european este ceva special. Niciunul dintre filmele mele nu ar fi putut fi făcut fără finanţarea publică din ţara mea (Danemarca - n.r.) şi din Europa. Nu ar fi fost posibil să fac acest film în afara acestui continent", a afirmat Thomas Vinterberg după anunţarea premiului, de asemenea printr-o intervenţie virtuală."Another Round" a mai fost premiat şi pentru cea mai bună regie, cel mai bun actor (Mads Mikkelsen) şi cel mai bun scenariu (Thomas Vinterberg şi Tobias Lindholm).Filmul este povestea a patru prieteni, toţi profesori de liceu, care testează o teorie conform căreia vieţile lor pot fi îmbunătăţite prin menţinerea unui nivel constant de alcool în sânge.Premiul pentru cea mai bună actriţă a fost câştigat de actriţa germană Paula Beer, pentru rolul din filmul "Undine" (r. Christian Petzold).Premiul pentru descoperirea europeană a anului a ajuns la filmul "Sole", al regizorului italian Carlo Sironi.La ediţia din acest an a fost introdus un premiu nou, pentru un mod inovator de a povesti, care a fost câştigat de Mark Cousins, pentru seria documentară "Women Make Film: A New Road Movie Through Cinema".Un alt premiu nou anunţat în cadrul galei este 'LUX - Premiul Publicului'. Este un premiu acordat de Parlamentul European şi Academia Europeană de Film, în parteneriat cu Comisia Europeană şi Europa Cinemas. Noul premiu este o contopire a două trofee deja existente - Premiului LUX al Parlamentului European şi Premiul Publicului acordat de EFA.Cele trei filme nominalizate pentru acest premiu, al cărui câştigător va fi desemnat ulterior prin votul publicului şi al membrilor Parlamentului European, sunt "colectiv", de Alexander Nanau, "Another Round", de Thomas Vinterberg, şi "Corpus Christi", de Jan Komasa.