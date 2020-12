RETRO GSP. 50 de ani de la singurul meci în care Cornel Dinu a fost rezervă la Dinamo

21:00

Neymar n-a intrat nici anul acesta între cei trei finaliști anunțați de FIFA pentru premiul "The Best" și a ținut să reacționeze prin câteva mesaje ironice pe Twitter. "Cum n-a mers la tenis, am decis să încerc cu baschetul", a fost prima postare, cu care și-a provocat fanii. După care brazilianul a continuat, în același ton: "Având în vedere că nici cu baschetul nu m-am descurcat, am renunțat și am devenit un gamer". ...