GCS: Bucureşti - 85.669 cazuri de infectări cu SARS-CoV-2 de la începutul pandemiei; urmează Cluj şi Iaşi

11:00

Preşedintele Federaţiei Române de Atletism, Florin Florea, a declarat, pentru AGERPRES, că anul 2020, marcat de pandemia de coronavirus, a avut şi o parte pozitivă, unitatea celor care activează în acest domeniu."Cred că lucrul pozitiv care a venit în această perioadă a fost acela că ne-a făcut să ne aplecăm mai mult asupra a ceea ce facem şi să găsim soluţii mai aproape de ceea ce se cere pe piaţă în această perioadă. Am discutat foarte mult cu colegii noştri, cu directorii de cluburi, cu oamenii care se ocupă de atletism, pentru că trebuie schimbate anumite lucruri la nivel de mentalitate şi la nivel de implicare. Eu am simţit o zonă de unitate şi de apropiere a tuturor, pentru că trebuia să strângem rândurile. Şi cu ocazia asta am putut să vedem un pic mai bine care sunt direcţiile pe care Federaţia Română de Atletism şi atletismul ar trebui să o ia în viitor şi cred eu că deja ne-am făcut o idee încotro să mergem. Ăsta este rolul pozitiv al acestei perioade, că ne-a unit, ne-a pus la aceeaşi masă să găsim soluţii şi să rezolvăm probleme pentru atletism. Pentru că trebuie o resetare atletismului. Şi nu vorbesc acum de o resetare la modul de a închide tot şi a face altceva. Nu, pur şi simplu de a duce activitatea într-o zonă în care să fie compatibilă şi comparabilă cu cea europeană. Mă refer aici la zona de selecţie la nivel de cluburi, la digitalizare, comunicare, sunt foarte multe lucruri care trebuie regândite şi ţine de mentalitate. Pentru că oamenilor le-a fost un pic teamă şi le este încă poate să facă altceva faţă de ce au făcut în ultimii 20-30 de ani", a declarat Florea.Întrebat cum a ajutat federaţia sportivii în perioada pandemiei de COVID-19, Florea a spus: "În primul rând, am ţinut legătura cu sportivii, să vedem care este situaţia în care ne aflăm şi care sunt cerinţele reglementărilor sanitare pentru întreaga naţiune. Pentru că foarte mulţi dintre ei nu înţelegeau, nu ştiau cum să se poziţioneze. A fost o perioadă mai dificilă în martie-aprilie, în starea de urgenţă, dar după ce s-a terminat starea de urgenţă atleţii şi-au reluat pregătirea în mod normal, mai ales că au venit şi competiţiile. Nu pot să spun că au mai avut restricţii în vreun fel. Chiar şi în perioada stării de urgenţă ne-am uitat foarte atent pe ordinul comun al Ministerului Tineretului şi Sportului şi al Ministerului Sănătăţii şi a fost destul de multă activitate, au fost şi unii mai temători care şi-au făcut o pregătire în curte sau în casă, dar nu a durat mult treaba asta, doar câteva săptămâni, până ne-am dumirit ce se întâmplă".Preşedintele FRA consideră că atleţii români au fost ajutaţi de specificul disciplinei în perioada restricţiilor impuse de pandemie."E clar că am fost ajutaţi şi de specificul atletismului în toată această perioadă. Dar şi de colegi, de cluburi, de sportivi, care au înţeles foarte bine situaţia, am strâns rândurile şi am avut o activitate destul de importantă, care a culminat cu acea Balcaniadă pe care am organizat-o la Cluj şi am avut participanţi şi invitaţi de seamă. Dar fără sprijinul colegilor şi al celor care trăiesc în atletism, ca să spun aşa, ar fi fost greu să facem treaba asta. A fost o perioadă foarte importantă şi foarte bună. Ne-a ajutat şi sportul, pentru că l-am desfăşurat afară, ne-am pliat mai uşor şi mai repede pe ordinul comun al ministerelor. Şi eu cred că am respectat regulile şi am trecut cu destul succes peste perioada asta. Avantajul foarte mare a fost că am reuşit să stabilim clasamente şi obiectul muncii antrenorilor a fost pus în aplicare, s-a văzut fiecare pe unde a fost. Am avut şi rezultate foarte bune, au fost sportivi cu rezultate foarte bune internaţionale, mă refer la Claudia Bobocea, la Alin Firfirică şi la Alina Rotaru, rezultate de top mondial", a mai spus Florea.Referitor la calendarul competiţional intern din 2020, Florea a spus că acesta a fost realizat în proporţie de 90%: "Calendarul naţional l-am realizat în proporţie de 90% în acest an. Au fost organizate competiţiile, mai puţin campionatul naţional de maraton, campionatul naţional de semimaraton şi campionatul naţional de ultra atletism. Astea trei nu le-am ţinut, toate celelalte s-au desfăşurat conform programului. De asemenea, s-au mai ţinut şi câteva competiţii intermediare, în funcţie de solicitări, deci practic noi putem spune că am ţinut în jur de 90% din calendarul naţional. Cel internaţional a fost mai puţin realizat. Campionatele Balcanice s-au realizat în proporţie de 90%, dar Campionatul European s-a ţinut undeva la 20%".Pentru 2021, Federaţia şi-a stabilit drept obiectiv obţinerea unei medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo, unde Alin Firifică va fi unul dintre favoriţii probei de aruncarea discului."Obiectivele federaţiei pentru 2021 sunt împărţite în două categorii. Unul dintre obiective este acela de a organiza federaţia, de a gândi o administrare mai eficientă şi de a aduce la masa atletismului toate cluburile, cu cât mai mulţi practicanţi, şi de a încerca să ne unim pentru că avem un singur scop, acela de a promova mişcarea şi performanţa. Ăsta este un proces mai lung pe care l-am început în 2018 şi care va mai dura câţiva ani fără discuţii, dacă dorim să reuşim să ne racordăm la ceea ce face Europa. Al doilea palier este legat de performanţa efectivă imediată. Este vorba de sportivii noştri de la loturile olimpice şi naţionale, de performanţele pe care şi le asumă antrenorul, sportivul, clubul şi federaţia, împreună cu Comitetul Olimpic şi Sportiv Român ca obiective principale. Şi aici avem o medalie la Jocurile Olimpice, fără discuţie ne ducem către zona asta şi avem şanse destul de mari. La Jocuri Olimpice este vorba de Alin Firfirică, care şi-a asumat o medalie împreună cu noi. Şi de asemenea se poate obţine, nu foarte greu, o medalie şi de către Alina Rotaru. Lungimea este o probă de zi, Alina este pe un trend crescător de performanţă şi o zi bună şi toate celelalte condiţii dacă sunt favorabile se poate întâmpla orice. Dar o medalie asumată este cea în cazul lui Alin Firfirică", a mai spus oficialul FRA.Florin Florea îşi pune de asemenea speranţe că săritoarea în lungime Alina Rotaru şi semifondista Claudia Bobocea vor putea obţine rezultate bune la Campionatele Europene de atletism."De asemenea, un al doilea obiectiv este calificarea unui număr cât mai mare de sportivi la Jocurile Olimpice, şi este vorba de undeva la 12 sportivi. În momentul acesta avem calificaţi 10, 5 sunt pe barem şi 5 sunt pe locuri calificabile după topul mondial. Şi de asemenea dorim să facem o figură frumoasă la Campionatul European din Polonia, unde sper să avem o echipă cât mai numeroasă cu rezultate mai bune decât ce şi-au propus în planurile de pregătire. Şi aici foarte importante sunt două sportive, e vorba de Claudia Bobocea şi de Alina Rotaru, pentru că ceilalţi sunt aruncători şi nu merg în sală", a completat Florin Florea.În februarie, Andrea Miklos a câştigat proba de 400 m în reuniunea indoor de la Viena.Tot în februarie, România a cucerit 9 medalii la Campionatele Balcanice de atletism pentru juniori indoor de la Istanbul, dintre care 3 de aur, 2 de argint şi 4 de bronz. În aceeaşi luni, România a ocupat primul loc în clasamentul pe medalii la Campionatele Balcanice de atletism indoor pentru seniori, desfăşurate tot la Istanbul, cu 5 de aur, 2 de argint şi 5 de bronz.În luna februarie, Firfirică s-a impus în cadrul concursului ISTAF Indoor de la Berlin, cu performanţa de 62,27 metri.După pauza impusă de pandemie, Claudia Prisecaru s-a clasat pe locul al doilea în cursa de 5.000 de metri de la Veszprem (Ungaria), iar Alin Firfirică a ocupat locul al treilea în proba de aruncare a discului, în cadrul reuniunii Raiffeisen Austrian Top-Meeting Eisenstadt, în iulie.Atleţii români au cucerit patru medalii, două de aur şi două de bronz, la concursul ''Dromia'', desfăşurat în aceeaşi lună la Atena: Alexandru Terpezan - aur la 200 m şi bronz la 100 m, Mihai Cristian Pîslaru - aur la 400 m, Matei Braznea - bronz în proba de 400 m.Bianca Ghelber (aruncarea ciocanului), Camelia Gal (400 m) şi Rareş Toader (aruncarea greutăţii) au reuşit cele mai bune performanţe la a 65-a ediţie a Campionatelor Internaţionale de Atletism ale României ''Iolanda Balaş Soter'', desfăşurată în august pe Cluj Arena din Cluj-NapocaTot în august, echipa masculină a României a obţinut locul trei la Campionatul Balcanic de semimaraton desfăşurat la ZagrebAlina Rotaru s-a clasat pe locul al doilea în proba de săritură în lungime, la a 66-a ediţie a Memorialului ''Janusz Kusocinski'', concurs desfăşurat la Chorzow (Polonia), în cadrul World Athletics Continental Tour, în august.Claudia Bobocea, calificată la JO de la Tokyo, s-a clasat pe locul al doilea în proba de 1.500 m la reuniunea de la Marsilia, etapă din World Athletics Continental Tour. Bobocea a termine pe locul al treilea proba de 1.500 m, la Chrozow, la Memorialul ''Kamila Skolimowska'', ambele în septembrie.Alina Rotaru a reuşit să se claseze pe locul 2 în cadrul probei de săritura în lungime la concursul Hanzekovic Memorial, care a avut loc la Zagreb (Croaţia).Atleţii români au cucerit 29 de medalii la Campionatele Balcanice de atletism pentru seniori, desfăşurate în septembrie pe Cluj Arena din Cluj-Napoca, 8 de aur, 14 de argint şi 7 de bronz.Alin Firfirică (CSA Steaua) a câştigat în luna octombrie proba de aruncare a discului din cadrul reuniunii internaţionale de la Zenica (Bosnia-Herţegovina), cu performanţa de 60,50 m.Atleţii români au cucerit nouă medalii la ediţia a 12-a a Campionatelor Balcanice de alergare montană, pentru seniori şi juniori U20, în octombrie, la Poiana Braşov, 3 de aur, 3 de argint şi 3 de bronz.România a primit în noiembrie, din partea European Athletics, organizarea ediţiei din 2021 a Campionatului European de atletism pe echipe, Liga I, aceasta urmând să se desfăşoare în perioada 19-20 iunie, la Cluj-Napoca.AGERPRES (A-autor: Adrian Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Ada Vîlceanu)