Drama prin care trece unui pacient din Vâlcea, bolnav de COVID-19: „Îmi trăiesc ultimele clipe de viaţă!”

23:40

CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imaginile +18 care îl vor bulversa, cu siguranță, și pe Moș Crăciun. Simona Trașcă a pozat în Crăciunița cea mai „obraznică”. Atenție, imagini nerecomandate minorilor, dar nici cardiacilor! Prin intermediul […] The post „Pamela de România” a pozat în Crăciunița cea mai „obraznică”. Bustul generos i-a „evadat” fără drept de apel din lenjeria fină de dantelă appeared first on Cancan.ro.