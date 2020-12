Adelina Pestrițu, Oana Roman, Cristina Ich și Alina Ceușan s-au aliat și o dau în judecată pe Oana Zăvoranu. Ce mesaj au postat vedetele din online

13:00

Daniela Crudu lovește din nou, după aproape 10 ani de când imaginile cu ea sărutându-se cu Rose Marie Florescu au apărut în studioul lui Capatos. Acum este vorba despre o brunetă misterioasă! Daniela avea să […] The post Daniela Crudu a repetat scena sărutului cu Bianca Drăgușanu! Momente incendiare cu o brunetă misterioasă GALERIE FOTO HOT appeared first on Cancan.ro.