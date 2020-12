„Gina” din serialul „La bloc” își execută silit fostul soț

14:50

Naomi Hedman, iubita lui Florin Ristei, arăta diferit înainte de prima sa apariție pe sticlă, la ”X Factor 2020”, sezonul 9. Mulatra a apelat, în ultimii patru ani, la mai multe intervenții chirugicale. Este vorba […] The post Cum arăta Naomi Hedman înainte de X Factor. Imagini de senzație cu iubita lui Florin Ristei. FOTO appeared first on Cancan.ro.