Handbal feminin: Danemarca a învins vicecampioana mondială Spania la EURO 2020

18:50

Alin şi Tiberiu Uşeriu, de la Asociaţia Tăşuleasa Social, au anunţat într-o conferinţă de presă, duminică, la Suceava, că fiecare kilometru de drum din Via Transilvanica, proiect iniţiat de cei doi, va fi ''dat spre adopţie'', pentru a fi întreţinut cu ajutorul localnicilor şi autorităţilor locale, acţiune ce va debuta pe 14 decembrie cu ''Săptămâna Via Transilvanica''.''Anul acesta, nu numai că avem certitudinea că a fost folosit, dar ştim cu siguranţă că Via Transilvanica este unul din proiectele care au o energie foarte specială, proiectele care ar putea da măsura cum s-ar putea face ecoturism nu numai în Ţara Dornelor sau în Ţara Bucovinei, ci de aici şi până la Drobeta Turnu-Severin. O să fie 1.400 de kilometri, până la final, de Calea Transilvaniei. (...) Pentru cine va merge pe Via Transilvanica, aceste pietre de hotar îl vor însoţi de la Putna şi până la Drobeta Turnu-Severin. În prezent sunt 800 de pietre puse, 1.400 vor fi în total. Sunt dintr-o piatră andezit, sablată şi cu acest T de la Transilvanica. Ea este cu ajutorul autorităţilor locale şi al oamenilor care ne-au ajutat montată într-un fundament foarte solid care sperăm noi să dureze cel puţin o sută, două, trei, 500 de ani. (...) De mâine dăm fiecare kilometru spre adopţie şi sperăm să găsim părinţi adoptivi ca ei, o dată pe săptămână, o dată pe lună, o dată pe sezon să se ducă acolo să ne ajute să îngrijim acest drum'', a spus preşedintele Asociaţiei Alin Uşeriu.El a precizat că acest traseu va fi important atât pentru turişti, dar şi pentru oamenii locului care vor putea să-şi dezvolte mici afaceri.''Este tânăr. Un an de zile pe Via Transilvanica este practic o secundă în ceea ce va urma pentru acest proiect. Este foarte simplu. Trebuie să ne pornim pe el, trebuie să vedem ce zic oamenii, să-i ajutăm pe oameni să-şi dezvolte afacerile lor, să revigorăm o grămadă de sate câteodată uitate de lume. (...) În Bucovina a funcţionat. Nu este vorba numai de turişti. Este vorba despre toţi care participă la această poveste'', a spus Alin Uşeriu.Totodată, ultramaratonistul Tiberiu Uşeriu, care este şi administratorul Asociaţiei Tăşuleasa Social, a spus că îşi propune ca vara viitoare, în Bucovina, să organizeze primul maraton pe Via Transilvanica.''Asta va fi undeva la începutul lunii iunie. Va fi un ultra maraton. Va pleca de la Putna şi vom iniţia partea asta de Via Transilvanica în alergare pe Bucovina. Va fi un proiect pilot. (...) Este o zonă care mi-a rămas la suflet, Bucovina, şi mă bucur de fiecare dată când sunt aici'', a spus Tibi Uşeriu.Cei 137 de kilometri din judeţul Suceava incluşi în Via Transilvanica au fost inauguraţi, în iulie 2019, la Putna, prin montarea unei borne de început al traseului de pelerinaj de 1.400 de kilometri, ''de la Putna până la Cazane'', în prezenţa actorului Marcel Iureş, ambasador al acestui proiect.Proiectul Via Transilvanica a fost lansat pe 12 iunie 2018, iar traseul, pe lângă scopul turistic, reprezintă un drum de pelerinaj şi ''o modalitate de a te regăsi spiritual sau emoţional''.Via Transilvanica este cel mai nou proiect al Asociaţiei Tăşuleasa Social, va cuprinde în final 1.400 de kilometri de la Putna la Drobeta-Turnu Severin şi va străbate zece judeţe - Suceava, Bistriţa-Năsăud, Mureş, Harghita, Braşov, Alba, Sibiu, Hunedoara, Mehedinţi şi Caraş-Severin.Potrivit lui Alin Uşeriu, conceptul s-a născut în urma unor iniţiative similare din alte ţări, cum ar fi El Camino de Santiago în Spania sau Pacific Trail în America de Nord. AGERPRES/(A-autor: Silvia Marcu, editor: Karina Olteanu, editor online: Ada Vîlceanu)