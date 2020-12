Scriitorul britanic John le Carré, maestru al romanelor de spionaj, a murit

Scriitorul britanic John le Carré, cunoscut pentru romane ca „Tinker, Tailor, Soldier, Spy”, „The Constant Gardener” şi „The Spy Who Came in from the Cold”, a murit la vârsta de 89 de ani, informează BBC.

