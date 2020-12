A murit scriitorul britanic John le Carré! A fost maestrul romanelor de spionaj

16:00

Medicul Monica Pop a dezvăluit, pe Facebook, cauza morții lui Octavian Andronic. Potrivit acesteia, jurnalistul a suferit un infarct miocardic acut. Jurnalistul Octavian Andronic, fondatorul ziarului Libertatea, a încetat din viaţă vineri seara, după cum […] The post Cauza morții jurnalistului Octavian Andronic. Monica Pop a dezvăluit: „I-a oprit inima mare” appeared first on Cancan.ro.