Massimiliano e istorie! Mariana Moculescu s-a mutat în buricul Bucureștiului, ca să fie mai aproape de fiica ei, Nidia

08:30

Campioana CFR Cluj a trecut cu 2-0 (1-0) de liderul Ligii 1, FCSB, într-un meci contând pentru etapa a 13-a. Victoria echipei lui Edward Iordănescu a fost obținută grație reușitelor lui Ciprian Deac (min. 35 […] The post Seria victoriilor FCSB în Liga 1 stopată în „Gruia” de CFR Cluj: „E o înfrângere dureroasă!” appeared first on Cancan.ro.