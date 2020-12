Ciolacu, despre SUSPENDAREA lui Iohannis: "Nu cred că ar trebui ca o criză politică de asemenea dimensiuni să fie lansată în România"

Liderul PSD Marcel Ciolacu nu pare de acord, cel putin pentru moment, de o posibila actiune de suspendare a sefului statului, in cazul in care Klaus Iohannis nu va accepta propunerea de premier a social-democratilor in persoana lui Alexandru Rafila.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Realitatea