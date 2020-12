Kelemen Hunor, după consultările cu Iohannis: „Nu am pronunțat azi nume de premier. Nu am vrut să creștem zgomotul de fond”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni, după consultările de la Cotroceni, cu președintele Iohannis, că cea mai bună formulă de guvernare este coaliția PNL-USR Plus – UDMR. „Astăzi, la invitaţia preşedintelui, am fost prezenţi la prima rundă de consultări la Palatul Cotroceni şi am spus că, după rezultatul oficial al votului din 6 decembrie, […]

