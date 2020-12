Mike Cestor a început recuperarea! Fundașul CFR-ului va reveni în mai 2021

14:50

Petr Cech (38 de ani) este pregătit să revină pe terenul de fotbal după o pauză de un an și jumătate. Fostul portar ar putea evolua pentru Chelsea în derby-ul londonez cu Tottenham în Premier League 2.Oficialii celor de la Chelsea nu vor ca portarul echipei de sub 23 de ani, Lucas Bergstrom, să evolueze de două ori în 48 de ore și ar dori ca Petr Cech să revină între buturi, conform celor de la The Athletic. ...