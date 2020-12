Rundele de finanţare pentru start-up-urile din România au crescut cu 27%, în 2020 (analiză EY)

18:10

Preşedintele Klaus Iohannis a avut consultări luni la Palatul Cotroceni cu reprezentanţii partidelor şi formaţiunilor politice reprezentate în viitorul Parlament, în vederea desemnării candidatului pentru funcţia de prim-ministru. UPDATE ORA 17.38 Consultări la Cotroceni/Kelemen Hunor: N-ar trebui să trecem în 2021 cu guvernul interimar; nu susţinem un tehnocrat Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că nu ar trebui să intrăm în anul 2021 cu un guvern interimar, adăugând că, în acest sens, PNL şi USR PLUS trebuie să ajungă la o concluzie, pentru că reprezentanţii Uniunii "au fost cei mai flexibili" la masa negocierilor de până acum."E prima ţintă - să avem pe 23 (decembrie - n.r.) un guvern. Dacă nu reuşim, pe 26, 27. Înainte de 31 noi considerăm că trebuie să învestim noul guvern. (...) N-ar trebui să trecem în anul 2021 cu guvernul interimar. Noi mergem pe varianta PNL, trebuie să aibă dreptul de a desemna primul ministru şi trebuie să ajungem la o concluzie şi la un consens în coaliţie", a declarat Kelemen Hunor, într-o conferinţă de presă. UPDATE ORA 17.17 Consultări la Cotroceni/Kelemen Hunor despre traseismul politic:Dacă nu se poate interzice prin lege, ar trebui să amendăm Constituţia Traseismul politic ar trebui interzis prin lege şi, dacă acest lucru nu este posibil, prin amendarea Constituţiei în acest sens, a declarat luni preşedintele UDMR, Kelemen Hunor.UDMR a propus duminică, la consultările cu PNL şi USR PLUS, includerea neacceptării traseismului politic în viitorul acord al coaliţiei de guvernare, propunerea fiind acceptată. UPDATE 16.48 Preşedintele Klaus Iohannis susţine o declaraţie de presă la ora 18,00 Preşedintele Klaus Iohannis va susţine, luni, la ora 18,00, o declaraţie de presă la Palatul Cotroceni, a anunţat Administraţia Prezidenţială. UPDATE 16.47 Consultări la Cotroceni/ Şoşoacă (AUR): Mi s-a spus că nu pot să intru fără mască - am arătat adeverinţa Diana Şoşoacă, membră a delegaţiei AUR la consultările convocate luni de preşedintele Klaus Iohannis în vederea desemnării unui candidat pentru funcţia de prim-ministru, a declarat că nu a purtat la discuţii mască de protecţie sanitară, pentru că este bolnavă şi exceptată de la această măsură, fapt pe care l-a probat cu o adeverinţă pe care a prezentat-o la intrarea în Administraţia Prezidenţială. UPDATE ORA 16.15 Consultări la Cotroceni/Kelemen Hunor: Cea mai bună formulă este o coaliţie PNL - USR PLUS - UDMR Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni că cea mai bună formulă este o coaliţie guvernamentală şi parlamentară PNL - USR PLUS - UDMR. UPDATE ORA 16.04 Consultări la Cotroceni/ Au început discuţiile preşedintelui Iohannis cu reprezentanţii minorităţilor naţionale Preşedintele Klaus Iohannis a început, luni, la Palatul Cotroceni, consultările cu reprezentanţii minorităţilor naţionale reprezentate în Parlament în vederea desemnării unui candidat pentru funcţia de prim-ministru. Sursa foto: www.presidency.roDelegaţia este formată din Varujan Pambuccian, Ovidiu Ganţ, Dragoş Zisopol, Silviu Vexler şi Cătălin Manea. UPDATE ORA 16.03 Consultări la Cotroceni/Cioloş: Între premier şi preşedinţia Camerei Deputaţilor e important să existe un echilibru Dacian Cioloş, copreşedinte USR PLUS, a declarat că alianţa îşi doreşte o înţelegere bazată pe încredere, în vederea unei viitoare coaliţii de guvernare, dar şi că trebuie să existe un echilibru în ce priveşte deţinerea funcţiei de premier şi a celei de preşedinte al Camerei Deputaţilor.Într-o declaraţie de presă susţinută, luni, în urma consultărilor de la Palatul Cotroceni, Dacian Cioloş a subliniat că USR PLUS nu doreşte "nicio formulă în care PSD să fie implicat" în guvernare. UPDATE ORA 15.11 Consultări la Cotroceni/Au început discuţiile preşedintelui Iohannis cu delegaţia UDMR Preşedintele Klaus Iohannis a început, luni, la Palatul Cotroceni, consultările cu delegaţia UDMR în vederea desemnării unui candidat pentru funcţia de prim-ministru. Sursa foto: www.presidency.ro"V-am invitat din nou la consultări să-mi spuneţi cum vedeţi formarea unei majorităţi, cum progresează discuţiile pentru formarea unui Guvern sau orice alte probleme doriţi", a spus Iohannis, în debutul consultărilor cu reprezentanţii UDMR. UPDATE ORA 14.34 Consultări la Cotroceni/Orban: PNL propune ca preşedinţia Camerei să-i revină din motive întemeiate Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, luni, că PNL a hotărât să susţină ca preşedinţia Camerei Deputaţilor să fie deţinută de el din motive foarte bine întemeiate, ţinând cont de ponderea majorităţilor create şi de experienţa politică.Orban a adăugat că liberalii doresc învestirea Guvernului cât mai repede, menţionând că, pe de altă parte, "formarea coaliţiilor se naşte într-un termen rezonabil". UPDATE ORA 14.31 Consultări la Cotroceni/ Barna: Suntem optimişti că există o şansă reală pentru o majoritate de centru-dreapta Copreşedintele USR PLUS, Dan Barna, a declarat luni că în urma consultărilor de la Palatul Cotroceni alianţa este optimistă în ce priveşte şansele constituirii unei majorităţi de centru-dreapta stabile şi echilibrate. UPDATE ORA 14.17 Consultări la Cotroceni/ Au început discuţiile preşedintelui Iohannis cu delegaţia AUR Preşedintele Klaus Iohannis a început, luni, la Palatul Cotroceni, consultările cu delegaţia Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR) în vederea desemnării unui candidat pentru funcţia de prim-ministru. Sursa foto: www.presidency.roConsultările cu delegaţia AUR trebuiau să înceapă la ora 14,00. UPDATE ORA 13.34 Consultări la Cotroceni/ Orban: Nu suntem de acord cu nicio participare la guvernare a PSD Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni că liberalii nu sunt de acord cu nicio participare la guvernare a PSD."Nu suntem de acord cu nicio participare la guvernare a PSD. PSD a ţinut în loc România 30 de ani, PSD, trei ani de zile după ce a primit încrederea în 2016, a făcut cu totul şi cu totul altceva decât a promis românilor. Mai mult decât atât, s-a comportat ca un partid care nu merită să deţină nicio părticică de putere în România", a spus Orban la sediul PNL. UPDATE ORA 13.31 Consultări la Cotroceni/ Orban: Am prezentat propunerile PNL - Cîţu premier, preşedinţia Camerei la liberali Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat luni că i-a prezentat preşedintelui Klaus Iohannis propunerea pentru funcţia de premier, Florin Cîţu, şi că el a fost propus pentru a prelua şefia Camerei Deputaţilor."Am participat la consultările declanşate de preşedintele Klaus Iohannis. (...) I-am prezentat domnului preşedinte că PNL rămâne dedicat obiectivului de a forma un guvern de centru dreapta care să poată să asigure dezvoltarea României, reformarea sistemelor publice şi saltul economic de care are nevoie. (...) I-am prezentat preşedintelui că propunerea noastră pentru funcţia de premier este în persoana domnului Florin Cîţu. De asemenea, cealaltă componentă a mandatului, şi anume aceea ca preşedinţia Camerei Deputaţilor să fie deţinută de preşedintele Partidului Naţional Liberal", a afirmat Orban după consultări. UPDATE ORA 13.05 Consultări la Cotroceni/ Au început discuţiile preşedintelui Iohannis cu delegaţia USR PLUS Sursa foto: www.presidency.ro Preşedintele Klaus Iohannis a început, luni, la Palatul Cotroceni, consultările cu delegaţia USR PLUS în vederea desemnării unui candidat pentru funcţia de prim-ministru. "Tema este clară - o posibilă majoritate, un posibil Guvern, o posibilă negociere. Vă ascult cu mare atenţie", a spus şeful statului în debutul discuţiilor. Sursa foto: www.presidency.ro UPDATE ORA 12.24 Consultări la Cotroceni/Ciolacu, despre discuţiile cu şeful statului: Am vorbit numai de varianta unui Guvern de uniune naţională Sursa foto: www.presidency.ro Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni că a propus, la întâlnirea de la Palatul Cotroceni, un Guvern de uniune naţională cu premier Alexandru Rafila.Potrivit lui Ciolacu, preşedintele Klaus Iohannis a menţionat că propunerea PSD de premier în persoana lui Alexandru Rafila este una ''onorabilă". UPDATE ORA 12.05 Consultări la Cotroceni/ Au început discuţiile preşedintelui Iohannis cu delegaţia PNL Sursa foto: www.presidency.ro Preşedintele Klaus Iohannis a început, luni, la Palatul Cotroceni, consultările cu delegaţia PNL în vederea desemnării unui candidat pentru funcţia de prim-ministru. Delegaţia PNL este formată din liderul formaţiunii, Ludovic Orban, premierul propus, Florin Cîţu, prim-vicepreşedinţii partidului Raluca Turcan şi Rareş Bogdan, precum şi liderul organizaţiei judeţene Prahova, Iulian Dumitrescu. Sursa foto: www.presidency.ro UPDATE ORA 11.05 Consultări la Cotroceni/ Au început discuţiile preşedintelui Iohannis cu delegaţia PSD Sursa foto: www.presidency.ro Preşedintele Klaus Iohannis a început, luni, la Palatul Cotroceni, consultările cu delegaţia PSD în vederea desemnării unui candidat pentru funcţia de prim-ministru. "Tema discuţiei de astăzi este evidentă. Doresc să ştiu opinia dumneavoastră despre formarea unei majorităţi, o variantă, doi - despre formarea unui Guvern şi alte probleme pe care doriţi să mi le prezentaţi", a spus Iohannis în debutul consultărilor. Sursa foto: www.presidency.ro UPDATE ORA 10.46 Consultări la Cotroceni/ Ciolacu: Preşedintele trebuie să accepte nominalizarea PSD pentru funcţia de prim-ministru Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni că şeful statului trebuie să înţeleagă că ''a pierdut" alegerile parlamentare şi trebuie să accepte nominalizarea social-democraţilor pentru funcţia de prim-ministru."Mergem astăzi la Cotroceni cu mandat clar dat de către români. Electoratul a sancţionat fosta guvernare condusă de domnul Orban şi de domnul preşedinte Iohannis. Domnul preşedinte Iohannis, astăzi, trebuie să înţeleagă faptul că a pierdut aceste alegeri şi trebuie să accepte nominalizarea PSD, în persoana domnului profesor doctor Alexandru Rafila, să fie viitorul prim-ministru desemnat. O să îi înmânăm domnului preşedinte şi programul PSD de guvernare. Sunt ferm convins că va găsi calea în acest program de guvernare şi de a-l desemna pe domnul Rafila prim-ministru", a spus Ciolacu, la sediul PSD, înainte de a pleca la Palatul Cotroceni pentru consultările cu şeful statului. ORA 07.00 Luni - consultări la Cotroceni cu partidele parlamentare pentru desemnarea viitorului premier Preşedintele Klaus Iohannis va discuta luni, la Palatul Cotroceni, cu reprezentanţii partidelor şi formaţiunilor politice reprezentate în viitorul Parlament, în vederea desemnării candidatului pentru funcţia de prim-ministru.Şeful statului i-a invitat la consultări pe reprezentanţii PSD, PNL, ai Alianţei USR PLUS, Alianţei pentru Unirea Românilor şi UDMR, dar şi pe cei ai minorităţilor naţionale.Consultările vor avea loc după următorul program:* Partidul Social Democrat (PSD) - ora 11,00;* Partidul Naţional Liberal (PNL) - ora 12,00;* Alianţa USR PLUS - ora 13,00;* Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) - ora 14,00;* Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) - ora 15,00;* minorităţile naţionale reprezentate în Parlament - ora 16,00***Consultările au loc după alegerile parlamentare din 6 decembrie, când, potrivit rezultatelor finale anunţate de Biroul Electoral Central, au intrat în viitorul Legislativ PSD, PNL, Alianţa USR PLUS, AUR, UDMR şi reprezentanţii minorităţilor naţionale altele decât cea maghiară.Potrivit articolului 103 din Constituţie, preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament.Candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului.Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună.Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.Prim-ministrul, miniştrii şi ceilalţi membri ai Guvernului vor depune individual, în faţa preşedintelui României, jurământul. Guvernul în întregul său şi fiecare membru în parte îşi exercită mandatul, începând de la data depunerii jurământului.**** Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunţat că va participa la consultările cu şeful statului, Klaus Iohannis, propunerea social-democraţilor pentru funcţia de premier fiind medicul Alexandru Rafila. "Luni suntem primul partid invitat la Cotroceni. Voi merge însoţit de colegii mei. Nu voi putea să fiu însoţit de domnul profesor Rafila, deoarece în continuare este în izolare la domiciliu", a anunţat Ciolacu, joia trecută, după şedinţa Consiliului Politic Naţional al PSD.Din delegaţia PSD care va participa la consultările de la Cotroceni fac parte Marcel Ciolacu, Paul Stănescu, Sorin Grindeanu, Gabriela Firea şi Vasile Dîncu.* Liberalii merg la consultările de la Cotroceni cu propria propunere de premier - actualul ministru al Finanţelor, Florin Cîţu.Delegaţia PNL pentru consultările de la Palatul Cotroceni va fi compusă din liderul formaţiunii, Ludovic Orban, premierul propus, Florin Cîţu, prim-vicepreşedinţii Raluca Turcan şi Rareş Bogdan. Vor mai fi prezenţi la consultări şi secretarul general al formaţiunii, deputatul Robert Sighiartău, precum şi liderul organizaţiei judeţene Prahova, Iulian Dumitrescu.* Dan Barna, Dacian Cioloş, Dragoş Tudorache, Cătălin Drulă şi Cosette Chichirău vor reprezenta Alianţa USR PLUS la consultările de luni de la Palatul Cotroceni.De altfel, liberalii negociază cu USR PLUS şi UDMR formarea unei coaliţii de guvernare. Până acum, Alianţa USR PLUS a avut şi ea o propunere de prim-ministru - pe europarlamentarul Dacian Cioloş.Liderii PNL, USR PLUS şi UDMR s-au întâlnit, săptămâna trecută, în prezenţa preşedintelui Klaus Iohannis, iar sâmbătă reprezentanţii acestor formaţiuni au început negocierile pentru formarea coaliţiei de guvernământ.Duminică, purtătorul de cuvânt al UDMR, Hegedus Csilla, anunţa că runda de negocieri cu reprezentanţii PNL şi USR PLUS de la Vila Lac s-a încheiat, în condiţiile în care nu s-a putut conveni asupra persoanei premierului, astfel încât liberalii şi USR PLUS îşi vor prezenta candidaţi proprii pentru funcţia de prim-ministru la consultările convocate la Palatul Cotroceni.* Şi Alianţa pentru Unirea Românilor va merge luni, la Palatul Cotroceni, la consultările cu preşedintele Klaus Iohannis pentru desemnarea viitorului premier. Din delegaţie fac parte George Simion, Claudiu Târziu, Ringo Dămureanu, Dan Tanasă, Diana Şoşoacă.Duminică, George Simion, copreşedintele Alianţei pentru Unirea Românilor, spunea că AUR va revoluţiona clasa politică românească şi nu va face alianţă sau coaliţie "nici cu stânga, nici cu dreapta".* Varujan Pambuccian, reprezentantul Uniunii Armenilor din România, a anunţat că va participa luni la consultările cu preşedintele Klaus Iohannis, unde va prezenta priorităţile şi proiecţiile minorităţilor naţionale pentru următorii patru ani. El a declarat, pentru AGERPRES, că, pentru a se discuta susţinerea unei coaliţii de guvernare, trebuie constituit noul grup al minorităţilor naţionale din Parlament. "Mai degrabă vom discuta cu preşedintele lucruri mari, care ne interesează, chestiuni de proiecţii pentru următorii patru ani. Să vedem acum ce va propune preşedintele, pentru că dânsul ne-a invitat, dânsul are iniţiativa'', a precizat Varujan Pambuccian. 