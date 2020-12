Cât încasează Ștefan Bănică, la un concert obișnuit. Se numără printre cei mai scumpi artiști de la noi

12:50

La începutul anului 2020, Iulian Comănescu și familia lui au plecat din București la Bruxelles. Cel mai greu a fost pentru Efrem, băiatul lui Iulian și al Anei-Maria Caia. S-a trezit deodată singur, în lockdown, […] The post Doi copilași, despărțiți de soartă și de pandemie. Cum a reușit tatăl băiețelului să-i aducă din nou împreună appeared first on Cancan.ro.