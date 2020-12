Demba Ba, luat la rost de un jurnalist politic din Franța: „Dacă ne uităm atent, descoperim că este un activist islamist”

19:30

Fostul câștigător al Balonului de Aur în 1999 îl sfătuiește pe Ianis Hagi să ia în calcul un transfer de la Rangers."Nu mă uit prea des la campionatul scoțian, dar sunt surprins că nu joacă titular meci de meci în echipa lui Gerrard. Este foarte talentat și am rămas impresionat de fotbalul său. Are și o mare personalitate pe teren și e clar că, la 22 de ani, are nevoie să joace mai mult", a zis brazilianul Rivaldo. ...