Coronavirus: Turcia anunţă o carantină totală din 31 decembrie până pe 4 ianuarie

22:10

O infirmieră din Toronto şi o octogenară din Quebec au devenit luni primele persoane vaccinate împotriva COVID-19 în Canada, care a început o campanie de vaccinare istorică în toată ţara, transmite France Presse.Injecţia primită de Anita Quidangen într-un spital din Toronto, transmisă în direct de televiziune, intervine la mai puţin de o săptămână după aprobarea vaccinului Pfizer-BioNTech de către autorităţile canadiene.Aproape în acelaşi timp, o femeie de 89 de ani, Gisele Levesque, a fost vaccinată spre prânz într-o casă de bătrâni din Quebec, a dezvăluit apoi ministrul sănătăţii din Quebec, Christian Dube. Foto: (c) Pat Lachance/Quebec Ministry of Health and Social Services/Handout via REUTERSÎn Quebec urma, de asemenea, să fie vaccinat personalul şi pensionarii din două case de bătrâni situate în Montreal şi Quebec."Sunt bine", a declarat Quidangen reporterilor. Infirmieră la un centru de îngrijire pe termen lung pentru bătrâni din Toronto, ea a spus că este "încântată" să fie prima persoană care a fost vaccinată în Canada. Foto: (c) Carlos Osorio / REUTERSA treia ţară care a aprobat vaccinul Pfizer după Regatul Unit şi Bahrain, Canada urmează să primească până la 249.000 de doze până la sfârşitul lunii.De asemenea, autorităţile se aşteaptă să primească şase milioane de doze de vaccinuri Pfizer şi Moderna - în curs de omologare - în primul trimestru al anului 2021, permiţând vaccinarea a trei milioane de persoane în două doze.Se aşteaptă ca majoritatea canadienilor să fie vaccinaţi în septembrie 2021, a promis premierul Justin Trudeau.Aproape unul din doi canadieni (48%) doresc să fie vaccinaţi "cât mai curând posibil", în creştere faţă de 40% în urmă cu o lună, potrivit unui sondaj online realizat de 1.603 canadieni în perioada 8-11 decembrie de către Institutul Angus Reid. Un canadian din şapte (14%) nu doreşte să se vaccineze.Al doilea val de pandemie s-a accelerat în ultimele săptămâni în Canada, iar ţara a înregistrat luni un total de 464.313 cazuri de coronavirus şi 13.479 de decese.Statele Unite, ţară vecină şi cea mai îndoliată de coronavirus, au început, de asemenea, vaccinarea luni dimineaţă.AGERPRES/(AS - editor: Mariana Ionescu, editor online: Adrian Dădârlat)