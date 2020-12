Oana Zăvoranu a anunțat când își lansează oficial emisiunea pe YouTube „V-am promis ceva ce nu s-a mai făcut în România”

14:00

Deea și Ricardo au fost la un pas de despărțire! Fata, geloasă, a luat foc atunci când a găsit, în mașină, un sutien despre care Ricardo a spus că este al ei. Ceea ce nu […] The post Scandal uriaș la Puterea Dragostei, de la o farsă: ”Al cui este sutienul ăsta??” appeared first on Cancan.ro.