Transmiterea coronavirusului de pe suprafețe - noi date: cât de ușor ne infectăm

22:00

Peste 1.000 de cazuri asociate unei "noi variante" a coronavirusului SARS-CoV-2 au fost identificate in ultimele zile in Marea Britanie, mai ales in partea de sud a tarii, unde aceasta mutatie ar putea avea o legatura cu cresterea numarului cazurilor de COVID-19, a declarat, luni, ministrul britanic al Sanatatii, Matt Hancock.